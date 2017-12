12/2017

בן אדם פרו אקטיבי אשר מייצר את הדרך ולא נותן לנסיבות או לרגשות והמחשבות לייצר אותה

פועל בהתבסס על ערכי ליבה אשר הם מובילים לתגובות, מעשים, מחשבות, והחלטות

ערכי הליבה קודמים לכל וצריכים תמיד להיות ראשונים בסדר העדיפויות

רק ערכי הליבה הנכונים יובילו לחיים שלמים של אושר, המשכיות בריאה, וקסם

- הבית הוא הבסיס. נקיון, אוכל, שקט, סדר, נוחות.

- להראות אהבה למשפחה ולשמור עליהם הכי קרוב שאפשר - לעולם לא לשחרר.

- יש משהו הרבה יותר גדול ממני - הוא תמיד כאן לעזור לי כשאני פונה אליו.

- כנות ואמת - לעצמי ולסביבה - תמיד.

- אנשים סביבי, רגשותיהם חשובים. לזכור.

- תמיד אשים לב לשני הצדדים.

- הרחבת התודעה על בסיס קבוע.

- תמיד להמשיך להתמקצע בדברים שאני אוהב.

- לתכנן את הצעד הבא לפני לקיחתו.

- תמיד להיות בהתקדמות. לעולם לא לעמוד במקום.

- תמיד להיות חיובי.

- לזכור לצחוק בכל זמן ולשמור על ההומור כחלק בלתי נפרד מכל סיטואציה.

- להיות מסודר בכל דבר שאני עושה בחיים. עבודה וחיים אישיים.

- לא לפחד מטעויות - לפחד מחוסר יציריות בהתייחסות לטעויות וחוסר תיקון יציב שלהן.

- להקשיב כפול ממה שאני מדבר.

- להתמקד במה שאני עושה כרגע בלבד - בלי לחשוב על הצעד הבא שאחריו. 100% מיקוד.

- להנות מכל דבר שאני עושה כאילו זו הפעם האחרונה שאני עושה אותו.

- להעריך כל בן אדם שאני מדבר איתו כאילו היה הכי חשוב לי בעולם באותו רגע.

- לכבד את האנשים מולי.

- לשמור על הבריאות שלי בכל הבחינות.

- תמיד להתעסק במוזיקה ויהי מה.

- לדאוג שהגוף נשאר בפעילות ובמצב טוב ויהי מה.

- כסף משרת אותי ולא אני אותו.

- אושר אמיתי לא נובע משום דבר חוץ מהמיינדסט שלי.

- לא משנה כמה מפולות זמניות יהיו לי - אתייחס אליהן כאבני דרך ואזכור שאני מטר מהזהב.

- לשמור על חברים שלי קרובים כמו משפחה ולהקפיד לעשות איתם כיף.

- להקדיש גם זמן לחוסר עשייה ונטו לכיף וזרימה.

- לדבר על החיים כאן ועכשיו ולא להאכיל את התשוקה לרדוף עתיד ועבר.

- צניעות - וההצלחה תעשה את הרעש.

- לא לדבר על אנשים מאחורי הגב.

- תמיד להמשיך להתפתח אישית ולהתקדם לכיוון היותי בן אדם יותר טוב וחזק.

- תמיד לשמור על הילדותיות עם האור והזוהר הפנימי.

- לעמוד במילה שלי ויהי מה.

- להאמין בכל רגע שגם אם הראש והלב אומרים אחרת - אני מסוגל למה שאני רוצה.

- לשמור על הדמיון פועל ולאפשר לו ליצור מציאות חדשה ולא להיאחז בעבר כעתיד.

- להאמין במאה אחוז שמה שאני עושה יצליח.

- לחייך ולהמשיך כשלא מצליח.

- לא להעריץ בני אדם - אלא רעיונות.

- לא לתת לאנשים בחיים שלי לעכב אותי - רק להרים אותי.

- לעשות דברים רק אם אני שלם איתם במאה אחוז ולא מתוך שום סיבה אחרת.

- לחייך - פשוט ככה.

- להעלות את האנשים שמולי ולא לתת הרגשה שאני יותר טוב.

- לסמוך על עצמי שאני יודע מה טוב לי.

- חיים בהישרדות הם לא חיים - חיים של הגשמה וחופש עשייה ומחשבה כנים הם חיים.

"Happiness is the absence of striving for hapinness"

יחי ההתבגרות