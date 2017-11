כינוי: Prizmo

בן: 24

תמונה







11/2017

Gold

המון תובנות P\PC פרודקטיביות + היכולת לפרודקטיביות פרודקטיביות - נגינה עבודה קשה ספרים שנים של חיים בריאים התנהלות כלכלית נכונה הרווחת כסף פגישות עם חברים ומשפחה תחזוקה כללית של קשרים בריאים קידומים הכרת בחורות חדשות התקדמות פרקטית בחיים - דירה חסכונות הקלטות ספר וכו׳ פעולות אשר מאפשרות לכל אלה לקרות - התמדה של תזונה נכונה שינה טובה בכל לילה מנוחה הגיונית כל יום סופי שבוע רגועים התנהלות כלכלית נכונה עסקאות אמיתיות והגיוניות תחזוקת קשרים עם האהובים בלי הזנחה רופאים ובדיקות התמדה של בריאות שיניים הקפדה על אוכל 3 פעמים ביום זה הכל תקדם _______________________________________________ פחדים הם לא רלוונטים יותר. אני לא אותו בן אדם שהייתי. אני מספיק חזק וחכם כדי לעשות הכל לבד בזכות עצמי. היום הכל בסדר ואלה החיים וזה לא משהו שאמור בכלל להיות מיוחד, זה אני ואלה החיים שלי, כן. ______________________________________________ משקפיים אנחנו לא רואים את עצמנו כפי שאנחנו, אלא כפי שאנשים רואים אותנו המרווח בין גירויים לתגובות הוא הכח על של האנושות על פני שאר החיות - 47 אני מחליט שמהיום אני לא מחפש את הדעה של אחרים, ולא מחפש את האישור של אחרים, ויותר מזה הדעה שלי על עצמי נקבעת רק על ידיי ולא על ידי אנשים אחרים לא משנה מי אלה אני פה בשביל התכלס, כל המסביב מעכב. אין צורך להיות מופתע יותר אלה החיים שלי הרחק הרחק יותר ממה שחשבתי אי פעם “When riches begin to come they come so quickly, in such great abundance, that one wonders where they have been hiding during all those lean years.” GOOD MORNING







<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Prizmo , 25/11/2017 00:24