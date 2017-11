כינוי: Prizmo

ההתחלה

טוב זה לא מספיק מדהים זה לא מספיק כל מה שהוא פחות ממאה אחוז זה לא מספיק ומה היופי? שהמאה אחוז בחיים לא יגיע i am what a become EVERY DAY תובנות זהב - - אין סיבה לצרוך תשומת לב מאף אחד - אני יכול להיות יותר טוב ממה שהייתי בכל יום מבלי אף אחד - ספרים ויוטיוב - התמדה זה המפתח - steady state - זה אולי הדבר הכי חשוב שחייב להיות לי - כל יום אותה אנרגיה fake או לא fake - כאילו החיים שלי תלויים בזה - לא לדבר על אף אחד אף פעם אלא אם שאלו אותי - שנתיים קדימה יזמות והשקעות זה off the table - כל דבר בזמנו. אני בונה מכרה זהב כרגע. - העתיד שלי יותר זוהר ממה שאני מסוגל לדמיין כרגע. זה הכל משחק של התמדה והשתפרות מתמדת. - דרמות לא טובות לכאן או לכאן. - להיות הכי חכם בחדר - להיות הכי נחמד בחדר - יחסי אנוש - אין מה להתבייש - אדישות זה לא המפתח אלא נחמדות וחיוביות! - חיוך - התעניינות אמיתית ולא פלסטית - הקשבה - הבנה כנה - אכפתיות - מכירה - כל מה שקורה בחיים שלי הוא באחריותי ואין הנחות ותירוצים. לא צריך להראות לא צריך הוכחה לא צריך אישור צריך אותי - בטוח יציב מאושר נחמד מתמיד מטורף ממוקד מודע משודרג מאתמול אני לא אחיה את החיים שאנשים אחרים חיים אני מה3% שהאוכלוסיה לא מבינה איך הם כל כך מצליחים שום דבר לא יגיע אליי בקסם העבודה הקשה שלי וההתרגלות שלי ללא פחות ממושלם - יביאו אותי למעלה.



הכל מגיע בזמן הנכון, רוץ כמו שבחיים לא רצת. 47









