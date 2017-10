כינוי: Prizmo

10/2017

פחד - מההתחלה

מה זה פחד? ״פחד הוא תחושה רגשית ופיזיולוגית לא נעימה, הקיימת לעתים אצל בני אדם ובעלי חיים, הנגרמת כתוצאה מחשיפה לגירוי חיצוני מסוכן או מאיים (פיזית או מנטלית).ככל שהגירוי החיצוני הוא בלתי צפוי וגדול יותר - תחושת הפחד חזקה יותר. לפחד תפקיד מרכזי בשרידותו של האדם או בעל החיים, והוא משמש כאמצעי להרחקתו מהסכנה הנשקפת לחייו, ואף מהווה גורם המונע להיכנס מלכתחילה למצבים מסוכנים. עם זאת פחד יכול להגביל את תפקודו של האדם, ואת מרחב העשייה והפעילות שלו.״ אם כך, חשוב להבין שלפחד יש שני אפקטים עיקריים בחיינו - הגנה \ הגבלה. נתחיל בלדבר קצת אל הצד המגן - פחד יקר, אני אוהב אותך. אני מעריך אותך על מה שאתה עושה בחיים שלי. אין ספור פעמים הצלת אותי ממצבים לא נעימים ועזרת לי לגלות את עצמי ולהמשיך בדרך הישר ולא ליפול. עצם העובדה שאתה קיים משאירה אותי במקום בריא ומאפשרת לי לראות דברים בצורה צלולה וברורה, במיוחד לבן אדם כמוני שיש לו נטייה לרחף מעל הקרקע ולא תמיד להתחשב בדברים ה״מציאותיים״ של החיים. אתה משאיר אותי עם הרגליים על הקרקע. אתה משמעותי בחיים שלי ואני לא צריך להיפטר ממך אף פעם. אתה בריא והכרחי ויש סיבה שאתה קיים. אני אוהב אותך. תודה לך. באמת. תודה על הכל. אתה חבר, לא אויב. ועכשיו, לצד המגביל - פחד יקר, אני אוהב אותך גם. תודה. תודה שאתה מנסה לשמור עליי, ושאתה חושב עליי, ושאתה שואף לעזור תמיד, ודואג להזכיר לי גם את הצד השני של המציאות. אני מעריך את זה. עם זאת, אתה מגביל אותי. אתה משאיר אותי במקום, אתה מכבה לי את האמונה, ולפעמים אתה אפילו מונע ממני להתקדם. עם כל האהבה, אין לך מקום בחיים שלי. אני אגיע הרבה יותר רחוק בלעדייך. אני אעשה את זה ויהיה מה. למה? כי אני קובע. אני מחליט. i am the voice i am the leader i am the captain of my life i will lead, not follow. i will conquer, not survive. i will step up and do the scary and hard things of my life. ALWAYS. אני סומך על עצמי ועל הטאו כאחד שהכל תמיד יהיה בסדר. עמוק בפנים אני יודע שלכל דבר יש סיבה. עמוק בפנים אני לא מתרגש ממה שלא צריך להתרגש ממנו. עמוק בפנים אני אמיתי וכנה עם עצמי ולא נותן ללב לשגע אותי.

אני רציונלי

אני חזק

אני האור

אני הקסם

אני האמת

אני הכח

אני



תמיד



יקום





הכח בידיים שלי









נכתב על ידי Prizmo , 14/10/2017 16:26