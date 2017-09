9/2017

ALL IN

Eyes on the Prize כל דקה מחדש אני דוחף קדימה כל דקה מחדש אני חזק למען המטרות החשובות באמת וכל המסביב זה בונוס האובססיה שלי להצלחה תיקח אותי למעלה מה שאנשים חושבים תמיד יהיה שם אנשים ממוצעים תמיד ינסו להוריד אותי העבודה שלי היא להישאר ממוקד ולהתמיד הכלה התמדה כח



אני חזק





אני מצליח

פאק מצב רוח שיעלה וירד פשוט לעשות