9/2017

הכח שלי הוא המוזיקה

הכח שלי הוא כאן ועכשיו

לא לפני ולא אחרי

לא עבר ולא עתיד

כאן ועכשיו אני באמת

בחופש

בשחרור

בקסם





הקסם





IM THE BEST I CAN BE

BETTER THEN BEFORE

BETTER THEN EVER