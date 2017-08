8/2017

אני אוהב את עצמי איך שאני, ואני סבלני כלפי התהליך שאני עובר. נותן לזמן לעשות את שלו ולקסם לעשות את שלו. סומך על עצמי ועל האינטואיציה שלי. סומך על הקסם שידריך אותי. סומך על האיפוק והאור, שינחו ויובילו אותי.

לא תמיד יש הרבה מה להגיד

רק לנשום עמוק ולהמשיך להתקדם

ולרגע

אחד

להנות

מגן עדן

להגיד

הנה אני

הנה אני

אני חזק

אני מצליח

אני אוהב את עצמי

בדיוק איך שאני

ואת

המוזיקה

FLOW





keep the game and love reality