בוקר של שבת

7/2017

תשע בבוקר





קם חצי. מקווה לא לקום עדיין. רואה שמוקדם. רץ לסלון לעשות שאכטה מהפייסל של אתמול בתקווה לחזור לישון. חוזר למיטה ומבין שאני לא עייף ושסתם עישנתי על הבוקר. לא באמת בא לי לעשן.





שם תקליט של פינק פלויד. פותח את הפלאפון. עוד פעם פייסבוק. להתחיל את הבוקר עם ההיאחזות הבלתי פוסקת בחיים של אחרים, בקנאה בגברים שנמצאים עם בחורות, במרמור תמידי של ״למה אני לא מביא מספיק בחורות״.





החלטתי שאני מקדיש את האנרגיה פנימה.





זה בסדר שאין בחורה עכשיו ולא צריך לחפש בהגזמה. לתת לזה לקרות. לבד.





אני רעב. עוד פעם אותו סרט - להכין אוכל או ללכת לקנות?





פלורנטין פשוט דופקת אותך. כל הזמן בא לך על הדרך המהירה והנגישה לדברים במקום להשקיע ולהתאמץ בשבילהם. וואו. איזה שכונה הזויה. לא יודע למה אני נשאר כאן בכלל. אה נכון בגלל העבודה והדברים האלה. מעניין אם במבט לאחור אני אשמח שחוויתי את התקופה הזאת בכלל.





אני שמח לחזור לעצמי. הרבה זמן לא התעסקתי בעצמי. למרות שבאלך לצרוח ולבכות לפעמים על הלבד, כשמוותרים לו, זה הדבר הכי יפה שיש.





ועד אז זה יכול להיראות כמו חדר אימה שחור עם איומים וחרדות ועייפות ורצון לסטלה ואובססיה לברוח ואובססיה לריגושים.





אני בן אדם.

ככה בני אדם אמורים לעבוד. זה הכל לגיטימי.





האיזון בין חכם זן שנושם עמוק לבין גבר התפתחותי מודרני שרוצה לדחוף קדימה.





איזון. פאק. איך בא לי עליו.





כאילו באלי כבר להגיד ״הנה החיים שלי מאוזנים״ ולנוח. אני כל יום יכול שזה יקרה, זה בחירה שלי בלבד. פשוט.





כשאתה רגיל לעשן, אל תעשן.





אני לא כלוא בשום כלא. אני האדון לגורל של עצמי.





לנשום עמוק.





לעשות את הדבר הנכון.





להקדיש זמן לדבר הנכון.





להמשיך.





Sometimes we need to see our ugly sides in order to go back to our beautiful sides.