12/2017

7 בבוקר, 8 מעלות. קר לי והברך הכואבת אילצה אותי ללכת רוב המסלול ולהרגיש כבדה ועייפה ומתה לקפה ובאוזניות התנגן השיר הזה וניזכרתי שהשיר הזה הוא לא שיר אהבה אלא שיר סרקסטי על כל אלה שאומרים "אני אוהב אותך" רק כדי להגיע ל :

"first base second base third base" and "homerun".