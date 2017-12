12/2017

Somebody I can kiss

לכל מקום שהוא נכנס, הוא הכי חכם, הכי חזק, הכי חתיך, הכי מתוק, הכי מדהים והכי שלי. מתנות פרידה מתחילות מהיום ועד שיכבו את האור ונשאר רק שנינו לבד. מתנה ראשונה: But she said, where'd you wanna go How much you wanna risk I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss