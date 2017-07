7/2017

פוסט מארח של "ללא שם"

הגעתי למסקנה שעדיף לב שבור מלב שלם כי משהו טוב יכול להיכנס דרך הסדקים. וכשביקשתי ממנו לבחור שיר, איכשהו ובאופן מאוד מוזר, ידעתי באיזה שיר הוא יבחר ולכן, החלטתי לבחור עבורו, שיר אחר לגמרי. שיר שבטח רק אני זוכרת את קיומו או את כל המילים... וזה בשביל שנינו :) AM DM F איך הלב שלי עדין ריק AM DM F עדין ריק, כאילו לא נגעתי בו שנים AM DM F ושורף לי אז אני צועק AM DM F אני צועק, נופל ומכסה את הפנים סקס, לב שבור, אלכוהול... גם זה יעבור.