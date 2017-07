Fire away, Fire away





I am Titanium





בעודי מתנגבת באמבטיה, שמעתי דפיקה בדלת, 06:40 בבוקר. ידעתי מי זה והתפלאתי שהוא הגיע בכל זאת. התלבשתי במהירות ופתחתי את הדלת כשאני מהדקת מגבת על השיער הרטוב . הוא חייך חיוך גדול (שהפיל אותי כבר בפעם הראשונה שהוא חייך אלי) והתקרב אלי לחיבוק. נשאבתי לחיבוק שלו ואמרתי "הגעת בכל זאת, לא ראית את הוואצאפ שלי?" והוא ענה שהוא ראה והחליט לבוא בכל זאת כי הרגיש שמשהו לא בסדר ואם אני זוכרת, הוא כבר אמר לי שהוא לא יוותר בקלות. צחקתי ואמרתי שבעצם טוב שהוא בא, כי אני מתה לקפה ואשמח אם הוא יכין לנו ואני בינתיים אתארגן. הוא אמר שיש לי ריח טוב, תוך כדי הליכה לכיוון המטבח ושאל משם איך אני שותה את הקפה. כששמעתי רעשים מהמטבח, נכנסתי חזרה לאמבטיה לייבש ולהבריש את השיער, הבטתי בבואתי המשתקפת אלי מהמראה וחייכתי לעצמי. הלילה הזה עבר תהפוכות שהצליחו לבלבל אותי כמה וכמה פעמים, הלוך וחזור ואני שמחה שלא התפשרתי בסוף ואני גם שמחה שהסוף היה כזה, מין סוף מצחיק, מרגש, כנה ומלא אנרגיות שיצאו ממני בריגוש מטורף.



אח"כ ישבנו קצת בסלון וסיפרתי לו שלא ישנתי כל הלילה כי דיברתי בטלפון ולפני שהוא ישאל עם מי ולמה, אני מבטיחה לספר לו הכל אבל אני חייבת לישון כמה שעות ואולי אחרי הפגישה שלו, הוא יחזור לכאן ונוכל לאכול יחד צהרים או משהו דומה. הוא שמח מאוד להצעה ואני הרגשתי שהעייפות מתחילה להיות כבדה עלי יותר ויותר.



הוא הלך לפגישה שלו ואני נכנסתי לישון ואחרי כמה שעות הוא חזר, עם אוכל מהג'ירף ובזמן שהתאוששתי מהשינה, הוא הכין את השולחן לארוחת צהרים ואני הבטתי מהצד באיזה טבעיות הוא השתלב ביום שלי, בטריטוריה שלי. כאילו היה שם כל זמן..

בזמן האוכל הוא סיפר על הפגישה שהיתה ושאל לדעתי על מה שסוכם ואני אמנם הגבתי ולקחתי חלק פעיל בשיחה אבל כבר רציתי לספר לו על הצפוני ולא רציתי שיעבור עוד זמן ואמרתי לו שזה בוער לי ואני חייבת להוציא וכך, תוך כדי ארוחת צהרים ובעצם עד לפני שעתיים, סיפרתי לו כמה שרק יכולתי וכל מה שעבר לי בראש. עניתי על כל השאלות בכנות וגם על התהיות שלו, אם יש לו בכלל מקום בלב שלי.





ועכשיו, אני לבד בסטודיו, שוכבת על הרצפה, מקשיבה לסיה בווליום גבוה ותוהה אם הצפוני חושב עלי בדיוק עכשיו ומה לעזאזל אני הולכת לעשות עם הקיבוצניק. האם אשאר לבד או שאשאב לתוך מערכת יחסים חדשה איתו. לא יודעת. אני פשוט עייפה מכדי להמשיך ולחשוב על זה...





I'm bulletproof nothing to lose

Fire away, fire away

Ricochet, you take your aim

Fire away, fire away

You shoot me down but I won't fall, I am titanium







