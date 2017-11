11/2017

היום הלכתי בלי ציפיות מיוחדות לראיון ה-15 במספר, או 16, אם מחשיבים את זה שהיה אתמול, אלא שאתמול לא היה ראיון. היה איזשהו מבחן הזוי בהתחשב במשרה. ז"א, למה שלמתכנת יתנו מבחן של פיזיקה גרעינית? מה הוא קשור לדברים האלה? החלטתי שאם מישהו בוחן אותי בצורה כזאת ולא טכנית, אולי המשרה הזאת לא מעניינת אותי בכלל ואין מה לעשות את המבחן. ביטלתי את המועמדות והמשכתי הלאה בלי לחשוב על זה יותר מדי, סוג של. מה שכן עבר לי בראש זה הרבה מחשבות שמאשימות את עצמי על התואר שבחרתי בו, כי התעשייה המרכזית שבוגרי תארים כמו שלי פונים אלייה, באמת קשורה לתחומים האלה שרוב התואר שלי התעסק בהם ולא עניינו אותי. אני לחלוטין יכולה להבין את החשיבות התחומים האלה ושהם מגלגלים את הכספים במדינה וכו', אבל רצה המזל ואני לא יכולה לסבול אותם. עברתי קורסים ארורים בתחום בדרך נס. המחשבות הללו גרמו לי לחשוב אם כשבחרתי את התואר שעשיתי בחרתי מתוך איזושהי תשוקה, כמו שמוזיקאי אומר לעצמו שמוזיקה תהיה הקריירה שלו, או שחשבתי בדרך מחושבת. אף אחת מהתשובות, למען האמת. פשוט חשבתי שאני אהיה טובה בזה כי התואר התאים לי באישיות. חלק מהקורסים גם נשמעו מעניינים, אבל ת'כלס, לא הייתי אומרת שמרוב הדרך נהנתי מכיוון שבסופו של דבר התואר שלי לא מכשיר כל כך לתפקידים טכנולוגיים. הוא כן מכשיר (ואני עומדת מאחורי המילים שלי - מכשיר הוא כן. ידע פרקטי יש בתואר הזה, לפחות במוסד שאני למדתי בו) לתפקידים של ביטוח, השקעות וכו'. ואז חשבתי שאם מרוב הדרך לא נהנתי בין כה וכה, עדיף היה לבחור בתואר, שיש בו קורסים לא מעניינים, נניח כמו הרבה מתמטיקה, בשביל שאחרי 3-4 שנים יפתחו בפניי דלתות שעם התואר שלי הן פתוחות בלחץ, שביחס לבוגרי תארים כאלה, אני ראש לאריות, כשהייתי יכולה להיות חלק מהם. נראה לי שהתשובה שלי היא כן, בעיקר בגלל שאני פחות מאמינה בדרך ויותר בתוצא, ואלה החיים, עם כל הצער שבדבר... לתוצאות מחנכים מבית ספר, תיכון ועד לאקדמיה. אני חושבת שהמקום היחיד שבו לדרך יש ערך של ממש זה בקשרים עם אנשים, כי מה שמחזיק קשרים זה החוויות ולא זה שקיבלת מאה במבחן, ואני מדברת על חברי אמת וזוגיות, למען הסר ספק. ובהקשר לדרך הספציפית, אני לא כל כך מכירה הרבה אנשים שלומדים מדעי המחשב, הנדסת תוכנה וכו' בגלל ששובה את ליבם המתמטיקה, כי מי שאוהב מתמטיקה כמתמטיקה, הולך ללמוד תואר במתמטיקה, כמו שאני, כשחשבתי על תואר שני, לא חשבתי על תואר שיש בו שימוש בסטטיסטיקה על הדרך, כמו שחשבתי על תואר שלם בסטטיסטיקה.

כל המחשבות הנ"ל לא עשו לי טוב באופן מיוחד. שום דבר טוב לא יצא מלהאשים את עצמי, אבל יש דברים שהם בלתי נמנעים. ז"א, אני לא רובוט. זה מה שהרגשתי ולא הצלחתי לטאטא את ההרגשה הזאת, גם לא כשניסיתי לעשות במהלך היום להיות פרודקטיבית, לעשות דברים שאני אוהבת... קשה להסביר כמה זה לא נורמלי בשבילי לא לעבוד. זה נראה לי כל כך ברור שזה מה שאני צריכה לעשות, שלשבת בבית ולחכות לתשובות מוציא אותי מדעתי. אני נהיית חסרת סבלנות, אני מרגישה שאני הולכת בערפל וערפל הוא לא מקום טוב להיות בו כי כשרוצים אותך, בדרך כלל דברים זזים מהר יותר, ומכאן שכשלא רוצים אותך... את אולי מחכה ל"לא" שלא יגיע לעולם, או למשהו שדומה לתשובה שלילית (אני אגיע לזה בהמשך). אז לקחתי סוג של חופש מהחיפושים, בין כה וכה כבר לא נשאר לאן לשלוח. זה לא שכל יום נפתח תקן לתפקיד אחר, זה יכול להופיע בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חצי שנה... שלחתי קו"ח למשרות בודדות שהופיעו בפייסבוק, מבלי לצפות יותר מדי, בעיקר כשהתחילה איזושהי מגמה הזויה במשרות, שהחברות עצמן לא מתקשרות אפילו לא לעשות ראיון טלפוני או משהו בסגנון, הן שולחות איזשהו מייל שהקו"ח בבדיקה וכל הבדיקה הזאת בפני עצמה לוקחת זמן. עוד זמן ועוד זמן, ואני כבר מחפשת יותר מחודש. ז"א, שאלת השאלות היא איך נראה הסוף ומתי הוא מגיע? אבל אחר-הצהריים התקשרה אליי בחורה מאיזושהי חברה וקבעה לי ראיון יום למחרת למשרה בתחום שאני מחפשת וניצתה בי איזושהי תקווה, אחרי שחשבתי שכבר נגמרו לי המקומות להתראיין בהם.

היה לי ראיון עם מנהל מקצועי, ראיון שלא היה מאוד סטנדרטי מבחינת השאלות שלו. לא היו לי תשובות מוכנות לשום דבר ממה שהוא שאל, אבל להכל היו לי תשובות, ותשובות טובות, ככה שהראיון נגמר בזה שהוא אמר שהוא חושב שאני נהדרת ושיקבע לי ראיון המשך, ואם זה מתאים חותמים על חוזה. הלוואי שבשאר המקומות התהליך היה פחות מתיש, ואם כבר תהליכים מתישים, היום אומנם לא תכננתי להתעורר ליקיצה טבעית בגלל הראיון, אבל גם לא תכננתי להתעורר בשעה מוקדמת כמו בזו שהתעוררתי, בגלל שמישהי מחברת משאבי אנוש כלשהי התקשרה להציע לי איזושהי משרה. הבעיה היא שכמו שקרה לי בחברה אחרת שאני בתהליכים מתקדמים בה, הבחורה ממשאבי אנוש הציעה לי לעבוד בחברת בת שבחברה הראשית אני כבר נמצאת בתהליך. היא אמרה שהם לא מעבירים מפה לשם עובדים אז זה שאני בתהליך זה בעייתי מבחינתה ושעד שלא אברר מה סטטוס התהליך, היא לא יכולה לגלגל את קורות החיים שלי. אז התקשרתי לחברה הראשית בשביל לברר ונאמר לי שהקפיאו גיוסים. איזה כיף. לא באמת. מאוד השקעתי במבחנים ההם, התייחסתי לאותו יום מיונים ברצינות משום שהתפקיד נהדר, החברה היא חברה מאוד גדולה בארץ... זה גרם לי להרגיש תחושה של החמצה קצת. חזרתי עם העדכון הזה לבחורה ובינתיים הספיקו להתקשר מחברה מתחרה של החברה הזאת, גם חברה גדולה, עם הצעה למשרה חלומית מבחינת הטייטל, היא קולעת בדיוק להתמחות שלי. גם מבחינת עבודה זה נשמע מאתגר פי כמה וכמה מאשר להשתמש בנוסחת סכום. הקאטצ' היחיד במשרה הזאת זה שבגלל שמדובר בחברה גדולה ובמשרה שווה, זה גם עולה ככה, וכשאני אומרת שזה עולה ככה, אני מתכוונת לכוחות הנפשיים שצריך לגייס בשביל לעבור את הסרט הארוך של המיונים שיש לו עוד חלק ב'. זה כן מכבה אותי קצת לדעת שהדרך עוד ארוכה, אבל מטעמי אידיאולוגיה כזאת או אחרת אני לא אפסול משרה. ז"א, אני לא מאמינה במבחני אמינות ואני לא מאמינה בשאר המבחנים הלא מקצועיים שעושים, אבל אם זה מה שצריך לעשות בשביל למצוא עבודה, so it be. ככה קבעתי את ראיון ה-16 במספר.

חיפוש עבודה הוא עבודה שוטפת ולכן כשאני לא בראיונות, אני עובדת בלעבוד. אני מחוברת לפלאפון כדי לא לפספס שיחה שקשורה לעבודה פוטנציאלית, תשובות. גם לקבוצות בפייסבוק שמשתפות משרות, גם במיילים. אם כבר מיילים, היום קיבלתי מייל משמח מטעם מוסד הלימודים שבו למדתי שמחכות לי שתי תעודות של קורסים מקצועיים שעשיתי, חוץ מהתעודה של התואר שתוענק בטקס הענקת תארים, שזה מגניב, כי חוץ מפרוייקט הגמר שלי שאני לוקחת לראיונות, עכשיו גם יהיו תעודות, אז אולי זה עוד יותר יראה מרשים. ואת הדבר הכי טוב בפוסט הזה שמרתי לסוף. היום אני מציינת שבעה חודשים להכרות שלי עם מי שהוא החבר הכי טוב שלי, בן הזוג הכי מדהים שהייתי יכולה לבקש לעצמי, זה שתמיד גורם לי לצחוק ולחייך לא משנה מה, זה שלפני כמה ימים הרחתי את הריח שלו על הכרית שלי וגרם לי לחשוב על כמה אני אוהבת אותו. אתה בטח קורא את זה ויודע בלי קשר לפוסט או להיום, אבל עדיין רציתי להגיד: איתי, אני אוהבת אותך.