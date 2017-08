8/2017

מצד אחד אני צריכה ללכת ממש מוקדם בוקר לדואר לאסוף משהו, מצד שני. look at the time now look back at me now back at the time now you know that won't happen

אולי. איזה עייפה אני יא אללה אין לי מוטיבציה.

אולי אני אכתוב קצת? אפשרי. לא רוצה לעשות שומדבר פרודוקטיבי אחר.

זה כאילו שהנשמה שלי מתה מה יהיה.

שוב עשיתי משו בעבודה לא טוב. נמאס לי \: בחיי. נמאס לי לעשות דברים לא בסדר. בחיים לא היו לי כ"כ הרבה fuck ups כמו שיש לי פה.

אני אלך לדואר מחר בערב אין לי כוח.

מלא פעמים קורה לי משהו סבבה בחיים ואז רק כשאני מתחילה להתרגל לדבר בידיים שלי הוא פשוט פוף נלקח נעלם הולך מתאדה ואני פשוט עומדת שם ומביטה בידיים הריקות שלי ושואלת למה בכלל קיבלתי את הדבר לידיים שלי אם גם ככה הוא נלקח תוך שניה. בטח הולכים לצעוק עליי מחר.

אני מרגישה די עצובה בימים האחרונים. לא ממש בא לי כלום. לא ישנה כ"כ טוב.

דברים כאלה. מצד אחד אני מעלה תהייה האם לא עדיף לעזוב את העבודה, מצד שני אני בחיים לא אמצא משהו אחר יחד עם הלימודים.

מצד שלישי אולי אני פשוט צריכה לצאת קצת מהבית.

\: