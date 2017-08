כינוי: cocks

7/2017



אני מרגישה כ"כ מתוסכלת בגלל העבודה. וזה מצחיק וכמעט בלתי אפשרי שאני אהיה מתוסכלת בגלל זה, אבל היי. look at me and where I am. אני כאילו, יש לי טאקלים לא ברורים עם אדם שאחראי עליי. וזה טאקלים מיניאטוריים, כי הבנאדם אחלה. אבל זה גורם לי להרגיש מתוסכלת כי אני שונאת כל סוג של טאקל באשר הוא. במיוחד בעבודה, אני תמיד חייבת להיות הכי-בסדר והכי-טובה והכי-עובדת-מצטיינת-שלא-עושה-בעיות, ואני מפחדת שאני עושה בעיות במקום הזה. וכאילו תכלס? תכלס שזה one-sided מהצד שלי התחושה הזאת. אך מה לעשות. איי, מתי אמצא את המקום שלי בעולם הזה. ישלי תקופה מתוסכלת כזאת שאני לא מוצאת מקום נוח לנוח בו. אני כל הזמן זזה מפה לשם ומשם לפה ואני לא מצליחה להתמקם בשום מקום כי פשוט לא נוח לי. אין שום דבר שאני רוצה יותר מידי, וכל דבר שאני כן רוצה לא קורה או קורה חלקית או שאני עוצרת אותו מלקרות. וכמה שאני לא מנסה אני לא מצליחה לצאת מהבור הזה שרק מתרחב ומתעמק כל הזמן. אוף, הכל היה מסודר לי ועכשיו אני מרגישה כאילו הכל התבלגן שוב ואין לי כוח לסדר את הקוביות מחדש אם הן גם ככה יפלו שוב. אני תמיד מפסידה במשחק הזה

on other notes, הפרק של משחקי הכס היה הפרק הכי מושלם שהיה בזמן האחרון. ♥ כמה שלמות ♥

