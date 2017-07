7/2017

אין לי כוחחחחחחח

ללכת

לע ב ו ד הההההההההה הההההה הההההההה ההההההה

טוחנים אותיייייייייייייי ואני צריכה ללמוד למבחן2 ואין לי כוחחחחחחחחחחח

לאאאאאאאאא

דיייייייייייייי

בא לי רק לשבת בנחת בבית ולא לעשות כלוםםםםםםםם

להתכדרר לכדור על המיטה עם הלפטופ והחתול ו

לסדר את התיקיות שלי במחשב

ולכתוב דברים חסרי משמעות

ולישון

היה קטע בעבודה שבגללו לא הייתי בבית כמעט, והיום תהיה הפעם הראשונה שאני אוכל ארוחה חמה אחרי איזה 3 ימים של רעב בורקסים ואוכל קר.

היום ישנתי סוף סוף. המנהל שלי חושב כאילו שלישון ולאכול ולהתקלח (!!!) זה פריווילגיה. אני מרגישה כמו סים אומלל שכל המה שהוא צריך על אדום -100 סמיילי עצוב. ויש לי עוד איזה.. כמה שעות מסכנות לפני שאני צריכה להתחיל להתארגן שוב לעבודה. אתמול הגעתי למצב של בכי ספונטני מהול באומללות ויגון ואז חזרתי ללמוד למבחן. אני באמת כמו סים.



וכל מה שאני חושבת עליו זה שגם מחר יש לי משמרת ואחרי זה אני צריכה להיטחן עד למבחן בלמידה. ואז אני אוכל לנוח כמו אדם שלם רק בסוף של השבוע הבא. החלק האופטימי בסיפור הוא שמחר יוצא פרק של משחקי הכס (מחר כן? כן. כן אוקיי), ומבחינתי הכל יכול ללכת לעזאזל בזמן שאני רואה את הפרק, והעובדה שאני בקרוב אקבל איזה מאה חבילות בדואר. שזה הנחמה היחידה שלי. אני גם צריכה לקנות חלקים למחשב הנייד שלי, אבל אני לא יודעת מתי יהיה לי זמן לפרק את החרא הזה ולהתקין מחדש דברים וכו וכו. אין לי כוח אפילו לבחור חלקים כי זה יקח כמה שעות טובות.

אני all over the place, בחיי.

היום אני לא חושבת שאלמד למבחן, הראש שלי בחרם. מחר.

באמת שכל המשמרות האלה בילגנו לי את הבלגן שגם ככה היה. אני לא זוכרת מה רציתי לעשות.

אולי אני אעשה רשימה.

רשימה מפורטת כזאת. אבל לא רשימה מכוערת של ישרא, יש הגבלת תווים.

לפי מה שזכור לי. אבל בהתחשב בעובדה שהנושא החם האחרון הוא ח ו פ ש ת פ ס ח (אני עדיין לא יכולה להתגבר על זה), לא נראה לי שמשהו עודכן באתר הזה משנת 2005. כאילו זה הכבשה השחורה של נענע. אני בספק שיש להם אפילו קישור לישרא בעמוד הראשי. זה כאילו האתר הסודי הזה של הבלוגים רק שהוא לא באמת סודי הוא פשוט מת

אבל זה חלק מהקסם, בתכלס.

אין כמו להיות חלק מהשלולית (דרכתי!!!!! אתמול!!!!!! בשלולית!!!!!!!!!!! בואו רגע נדבר על זה, עזבו את ישראבלוג. פאקינג קיץ, קיץ. לא סתם קיץ, קיץ ישראלי!!!! אני הולכת לי בתומי לאוטו בשביל להגיע פאקינג הביתה באמצע הלילה מהעבודה. יש לי תיק ששוקל בערך כמוני ואני מדדה לאוטו בקושי ניכר, מדדה. ככה כבד לי. לילה. אני הולכת לי לצד השני של האוטו ואני לא מסתכלת לרצפה ואני שומעת פתאום ספלאש!!!!!! ואני מביטה למטה וזאת פאקינג שלולית ואני בוהה בה והיא בוהה בי והעיניים שלי נפערות וכל מה שאני חושבת זה. רק שזה לא יהיה מי ביוב. שזה לא יהיה מי ביוב. כל הסנדלים החדשים, החדשיםםםםםםםם שלי ספוגים עכשיו, שזה לא יהיה במי ביוב רק ש ז ה ל א י ה י ה מ י ב י ו ב -

קאט אליי מדדה בחדר מדרגות ארבע קומות למעלה, עם התיק הממש הכבד שלי, וכל צעד שלי יש סקוויש סקוואש סקוויש סקוואש, ואני לא מסוגלת יותר. במדרגות של קומה שלוש אני מורידה את הסנדל, רועדת ומחזיקה את המעקה בשביל לא ליפול, ומרחרחת את הנעל שלי. מלבד העובדה שאני נראת מפגרת, גיליתי שזה באמת לא היה מי ביוב. אלא סתם מים מגעילים של שלולית. אני.. לא התאפקתי והלכתי עכשיו לרחרח את הסנדלים שלי שוב. יש להם ריח של עור חדש. הכל בסדר.)

על מה דיברתי. רשימה.

אני חושבת שאני אעשה פוסט רשימה אולי.. ינקה לי תראש. ואז אני אוכל לעדכן אותו או משהו כזה. אני אנסה אח"כ נראה לאן זה יילך.



בא לי לכתוב בקטע אחר!! זה כאילו האהבה הזאת בחיים שלי שפשוט הזנחתי קיבינימט. כל כך אהבתי לכתוב פעם!! יא אללה.



אין, אני כל כך נהנת לזיין בשכל.