8/2017

יש סופר מדהים בשם אסף, הוא לא הכי מוכר אבל יצא לי להתקל בספר שלו ובעייני הוא נפלא. שוחחנו אתמול. מהשיחות האלה שנמשכות שעות. מהדברים הקטנים והשגרתיים לדברים הכי עמוקים. הוא טוען שהחלומות שלנו שווים כל כך במיוחד בגלל שהם לא קלים להשגה, מפני שאנחנו חייבים להלחם על מה שאנחנו אוהבים. הוא נורא רצה לכתוב ספר. בתקופה מסוימת בחייו הוא כבר חשב לוותר על הרעיון בגלל כל מיני סיבות כמו ההשפעה הסביבתית, חששות, ובעיקר השוואה בינו לבין סופרים מוצלחים יותר. אבל בסופו של דבר הוא עשה את זה, הוא עשה את זה כי זה פשוט גרם לו לאושר. זה מדהים לראות איך עולם ומלואו נוצר במו ידיו. כשאני יוצרת משהו חדש, בין אם זה ציור, סיפור או לחן, אני מזכירה לעצמי ככלל ראשון לא להשוות ביני לבין אחרים. זה קלישאתי אבל באמנות ובעצם, בכל דבר ביקום הזה, תמיד יהיו אנשים מוכשרים יותר, טובים יותר, בקיאים יותר בתחום מסוים. וזה בסדר. הרי עצם קיומם של האנשים הללו אינו מבטל את היותי טובה. ובכלל, למי אכפת? אם התהליך מהנה, התוצאה לא חשובה. (כך נולדתי. סתם לא.)

אני אוהבת לצייר, אני גם לא גרועה בכך, אבל היי אני לא ואן גך או סלבדור דאלי. (אם יורשה לי לציין, כאשר ואן גוך היה בחיים הוא מכר רק ציור אחד לגוגן החמוד. רק לאחר מותו הציורים שלו הפכו למשהו אלוהי)

Should I shoot my chest while wandering through the fields?