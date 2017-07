7/2017

Once upon a lifetime ago

Once upon A lifetime ago There was Love - One upon A lifetime ago There was Lust - Once upon A lifetime ago There was Us - Now there is you, and me, and them, and life - No Us - No Lust - No Love - Once upon a lifetime ago (משום מה כל פעם שעשיתי רווח בין שורות, ישרא העתיק העלים אותו - מתנצל על הפורמט הלא קריא)