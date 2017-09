כינוי:

מתוך אתר ההכרויות התורן

כן, אני יודע ומבין שיכול להיות ששרפתי לעצמי את הפוסט הקודם. קיצור - take a look: " מחפשת את בעלי לעתיד ואב ילדיי

לפני שאתה ממהר לשלוח לי הודעה בגלל החיוך היפה שלי תן לי לספר לך עליו

הוא מושלם;

חכם, אינטיליגנט, שאפתן, חם, מנומס ומחונך היטב

יודע היטב איך לנהוג באישה חזקה, עצמאית ולהישאר ג׳נטלמן של פעם - פותח את הדלת עבורי, מסתכל לי בעיניים, מדבר אלי בכבוד ובנימוס, ובין שאיפותיו לדאוג לרווחתי ושאחייך בכל רגע נתון

הוא חברותי, איש שיחה, מצחיק, נדיב עם חיוך כובש כזה שגורם לכולם להתאהב בו

יש לו עיניים חכמות שמלאות אינטילגנציה ריגשית, חמלה, אמפתיה ורצון לעזור

הוא אוהב בעלי חיים, מכבד כל יצור חי באשר הוא ואת הכדור עליו אנו חיים.

הוא אוהב נשים, מעריך אותן, מכבד אותן ונוהג בהן תמיד בכבוד הראוי



אוהב את עצמו, את המשפחה שלו, את החיים שלו.

איש מאושר ובעל שמחת חיים.

שיהיה עוד יותר מאושר - כשימצא אותי (: " " You should message me if אם קראת הכל - והתיאור של בעלי נשמע לך כמו התיאור שלך עצמך

לא בערך, או כמעט



בהצלחה (; " זו הרמה של הרבה בחורות ישראליות באתרי הכרויות כך אשאר רווק לעוד לא מעט זמן כנראה בהצלחה לכולנו

