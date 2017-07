7/2017

Irrumatio למי שמכיר

אני זוכר את הפעם ההיא שגיליתי את הבוקקה (bukake). את הניואנסים הקטנים שבין bukake ל-gangbang עזבו את זה, אני זוכר את הפעם ההיא שגיליתי את ה-two girls, one cup. בהתחלה מכירים את הרגיל, את המיסיונרי והנחמד, אחרי זה את השלשות בד"כ ואת ה-bdsm, גם אם אתה לא יודע שזה זה, זה זה. בהמשך מגיעות הפנטזיות הפרועות יותר... הטוב ביותר מבחינתי אלה סצינות ה-money talks. כמובן שזה אומר עליי הרבה, אבל לא מתעסקים בזה עכשיו. אחד הדברים שאני הכי חלש בהם - לזכור בע"פ שמות, כשגיליתי שרוב האנשים זוכרים הייתי בהלם, חשבתי שכולם כמוני. מי שעדיין לא הבין, אני כמובן מדבר על פורנו ולא על הדבר האמתי. היום גיליתי את ה-Irrumatio. אני לא אספר דבר, רק google it או יותר נכון pornhub it (סתם, אני יותר בכיוון של xvideos it, אבל כל אחד ומה שעושה לו טוב). אז מה אתם אוהבים? למה אתם מתחברים? מה מגעיל אתכם? והשאלה הכי חשובה לדעתי - איזו עוד קטגוריה אתם אוהבים שנחשבת "נדירה". תתקילו אותי אנשים טובים! (האמת שלא חשבתי שאלמד משהו חדש אחרי כל השנים האלה, מסתבר שגם עכשיו אפשר ללמוד).