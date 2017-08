8/2017

I'm more than willing to rot in hell with you





מאוהבת?

בטוחה, בטוחה שלא הרגשתי ככה המון זמן.

ההרגשה הזאת שאת מרגישה שהגיע הזמן להפסיק לחפש,את שלך מצאת. מה שאת צריכה, מה שאת אוהבת,כמה שיבינו אותך,כמה שיתנו לך... שאפילו הסקס יהיה כל כך קסום...

אני לא יודעת למה אני באמת פורקת פה.

בכל המצב הזה,שעוברים עלי מיליון מחשבות בראש, הדחף הזה והסטרס שאני נכנסת באופן יומי שלרצות פשוט להעלם,הוא כל כך עוזר לי,מחזיק אותי,לשמור את עצמי למשו שווה ,להרגיש שווה... להרגיש שיש לי למה להשאר...מה שהיה חסר לי כל כך המון שנים...

לא מבינה למה מגיע לי כל זה,כי הכי לא מגיע לי....

הרבה זמן לא הרגשתי שמישהו מגן עליי,שומר עליי...מכיל אותי.. יותר מיזה? אני חתיכת תיק... אני הכי נחמדה ואחרי שניה הכי שטן שיש... אני קיצונית במצבי רוח שלי... בסטרסים שלי,בדיכאונות שלי,בפחדים שלי...

אוח,במילים זה פשוט קשה.. קשה להסביר.

מאחלת לעצמי להתחזק יותר בזכות עצמי, לתפוס קצת ביסוס עצמי,ולהמשיך לקבל את האהבה הטהורה הזאת,מה שלא חוויתי לעולם,כי זה מדהים בעייני...