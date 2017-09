למה יש פחות נשים במקצועות המורכבים יותר קוגנטיבית?

9/2017

יש שני הסברים גדולים שיחדיו יכולים להסביר מדוע גברים בוחרים ללמוד במקצועות "אוטיסטיים" - מקצועות מדעיים וטכנולוגיים:

1. שונות גבוהה יותר בקרב גברים בהתפלגות ציוני ה-IQ. המשמעות היא שיש יותר גברים עם IQ גבוה מאשר נשים עם IQ גבוה. רוב הנשים "מתכנסות" לכיוון האמצע:









אינטליגנציה (IQ, קרוב לוודאי כן מודד אינטליגנציה; בספרות המחקר המונח שמתאר את אייקיו יהיה g או g-factor) היא היכולת לחשוב בצורה רציונלית, אבסטרקטית לתכנן לטווח ארוך וכו'. אינטליגנציה גבוהה (IQ), בין אם אנשים פה ירצו לקבל את הטיעון או לא, מנבאת הצלחה כלכלית / חברתית ואקדמית בצורה טובה יותר מכל מדד אחרת. כיוון שיש יותר גברים עם IQ גבוה מאשר נשים עם IQ גבוה (סטטיסטית), נוכל למצוא יותר גברים שבוחרים או יכולים ללמוד ולעסוק במקצועות שהם דרשניים יותר מבחינה קוגניטיבית, מקצועות הSTEM (סטטיסטיקה, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה). אבל זה לא רק שיש יותר גברים עם IQ גבוה יותר מנשים. את הקוגניציה אפשר לחלק לתתי מרכיבים. כלומר, יש חלקים במוח שאמונים על יכולות עיבוד מידע חזותי ומרחבי, יכולות מתמטיות / מכניות, יכולות מילוליות (נשים טובות יותר בעניין הזה; אני חושב שזה דיי בולט). האיזורים במוח שאמונים על היכולות הדרושות לחשיבה מופשטת ומתמטית מורכבת, חזקים יותר אצל גברים מאשר אצל נשים.

למה יש שונות גבוהה יותר בקרב גברים? מילה אחת: תחרות. גברים באופיים תחרותיים יותר, תוצאה של רמות גבוהות יותר של טסטוסטרון (והאינטראקציה שלו עם המוח הגברי). כיוון שנשים הן הבוחרות בטבע (Briffault's Law), גברים הם אלה שהיו שאמורים לפתח תכונות גנטיות / התנהגותיות (תורשתיות) שייקנו להם יתרון אבולוציוני על פניי גברים אחרים. כל זאת בכדי לקבל גישה לרחם של האישה ולמלאי מוגבל של ביציות (שמופק בחלון פוריות קצר יותר ובזמנים מסוימים בחודש; וזאת לעומת הפקת הזרע אצל גברים - שמתרחשת בקצב גבוה הרבה יותר, ויש להם חלון פוריות ארוך יותר). למעשה, מדובר בעניין של ביקוש והיצע. לבד מכך, נשים פחות חזקות מגברים מבחינה פיזית (כוח בפלג הגוף העליון; הרכב שרירים, מסת שריר וכו') והן אלו שמביאות צאצאים. הגוף הנשי, בין אם תרצו להכיר בזה או לא, מותאם למטרה הבאת צאצאים. תקופת ההיריון היא תקופה רגישה מאוד עבור נשים, והיא אפילו דיי ארוכה (9 חודשים). הגיוני, ביולוגית שנשים תנסה לבחור את הזכרים בעלי התכונות הטובות ביותר שיוכלו או להגן עליה (משום כך, גברים היו לוחמים לאורך ההיסטוריה ועודנם; גברי 'אלפא' או גברים בעלי סטטוס חברתי גבוה מאוד - מנהיגים למשל) ועל הצאצא מפניי סכנות או לספק משאבים ותמיכה חומרית לה ולצאצא (גברי בטא). אם לסכם: גברים היו צריכים לפתח תכונות מגוונות יותר מנשים, נשים לא היו צריכות לפתח תכונות כמו אינטליגנציה גבוהה יותר, חוש הומור, כוח פיזי וכו'. נשים היו צריכות לפתח תכונות אחרות שיאפשרו להן להיות אמהות טובות וחשוב מכך - למצוא את הזכרים הטובים יותר.

"Woman's philosophy is not to reason, but to sense."

"Because she [a woman] is weak, she is clever."

- Immanuel Kant.

תיאורית ה"מערכתיות" נגד ה"אמפתיות" (Systemizing vs Empathizing) - גברים מתעניינים יותר ב"חפצים" ונשים יותר ב"יחסי אנוש". המוח הגברי הוא לוגי, דדוקטיבי, לינארי. המוח הנשי הוא אינדוקטיבי, פסיכולוגי, רגשי. אחת הדרכים לסווג אמפתיה היא לחלק אותה לשני חלקים: אמפתיה קוגניטיבית ואמפתיה אפקטיבית. אמפתיה קוגניטיבית היא היכולת להבין מה מניע בני אדם ולקחת את הפרספקטיבה שלהם. אמפתיה אפקטיבית היא היכולת לחוות "אפקט" (affect בפסיכולוגיה משמעו פשוט לחוות רגש), כלומר - להזדהות באופן רגשי עם חוויות של אנשים אחרים. אין הבדלים ביכולות אמפתיה קוגניטיבית בין גברים ונשים (אגב, מי שמתמחים באמפתיה קוגניטיבית הם פסיכופתים בתפקוד גבוה; מומלץ לקרוא את החומרים של Kevin Dutton בנושא פסיכופתים ואמפתיה קוגניטיבית). נשים - כיוון שהן רגשיות יותר, מאופיינות יותר לכן תוכלו למצוא נשים בתחומים מכווני יחסי אנוש או רגש ויצירתיות - נניח פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, אמנות וכו'.

לבד מכך ואולי חשוב יותר - היכולות האמפתיות של נשים הן יכולות מכוונות מניפולציה (רגשית / פסיכולוגית). המניפולציה היא על גברים. כשעמנואל קאנט כותב שנשים חלשות יותר ולכן הן חכמות, יש לדייקו ולומר - הן טובות יותר במניפולציה. גברים בעצמם ניתנים יותר למניפולציה (אפילו גברים עם IQ גבוה; בהנחה שאישה היא מושכת במיוחד - יש לה כוח השפעה פסיכולוגי לא מבוטל על גברים - וזהו מנגנון אבולוציוני).

