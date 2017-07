7/2017

The Wild Hunt For Loneliness

עליתי על הרכבת והבטתי על החלון. לרגע ראיתי גולגולת הנגלית לי, השתקפות שלי? בראשי עורי מתמוסס ואני מזדקן. לכשהדמיון חלף לו, וסליחה על השידור הקטוע, חזרתי לבהות בזכוכית. סימני המשבר הקיומי ניכרים על מצחי. על שפתיי. חתומות, סגורות. מה אני עושה פה? למה? שט על סיפונה של ציוויליזציה. ללא נווט, ללא כיוון, ללא אהבה. שוקעת.

אז ההרגשה הזאת עוד פעם... שאני לבד לחלוטין בכל. מיד אחריה התחושה הטובה ביותר שאני יכול להרגיש: Bring it on.