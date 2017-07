7/2017

לקום בבוקר ולהיות לבד שוב.

אתמול פגשתי את לינדזי ואת אופיר, זה היה ממש חשוב למצב רוח. קיבלתי כמה רעיונות חדשים שיכולים לעזור ולמצוא דרך להעסיק את עצמי.

אני מרגישה יותר טוב ביחס ליומיים הקודמים, הבור פחות מציק, פחות דלקתי.

מיכאל מהווה עוגן של ממש, אני מקווה שאני לא עושה פה טעות רצינית שתתפוצץ לי בפנים. אבל במצב כרגע באמת שאין לי שום רצון לחשוב על אף אחד חוץ מעל עצמי. סליחה מראש.

הרעיון של לצאת לטייל מעלה בי דמעות. אני לא רוצה להסתובב לבד.

~*~ אני מוקפת באנשים מדהימים שאני אוהבת ואוהבים אותי, שעושים לי טוב, אנשים מעניינים שכיף להיות בחברתם~*~

אני צריכה למצוא את הכוחות שלי היום לצאת החוצה. אני מרגישה שבקרוב משהו טוב הולך לקרות.

אבל עד שזה יקרה, חזרתי לג'ייסוויפ ולדבר עם יהודים סטראוטיפים.

~*~ אני העוגן של עצמי. אני מסוגלת לעשות הכל. יש בי אור, אני יכולה להתמודד עם כל מה שהחיים זורקים עלי ~*~

Is there life on Mars?





*עריכה*





כדי למצוא הרפתקאה צריך לצאת מהבית. אבל לאן?