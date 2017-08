8/2017

Little boy won't you come home with me?

אז היה שיר ברקע ברגע ההוא. ועכשיו, כל פעם שאשמע את השיר אני אזכר ברגע ההוא. (כי ככה המוח הנהדר שלנו עובד [לא יודעת אם אני צינית או לא]) ועכשיו הוא הפתיע אותי ברדיו.

אני לא יודעת אם זה נעים לי להיזכר בקטעים כאלו באמצע יום עבודה (או בכללי) או שזה רק בגלל התקופה ומתישהו בעתיד הזיכרון ישאר כזיכרון בלי רגש נלווה. (ממש קשה לכתוב בלי לפרט. ועם סוגריים ועוד סוגריים ועוד סוגריים.)

בקיצור, אני טרודה ומסרבת להכיר בכך. עובדה שהרדיו יכול להפתיע בשיר והראש שלי יהיה כבר במקום אחר משהיה קודם.

-

אני לא בטוחה שאני מבינה בכלל מה כתבתי.

-

LOLA