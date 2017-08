8/2017

I have a fife and a drum to play



השיר היחיד שיש לי אותו פעמיים בטלפון. גם כי אני רוצה שיגיע יותר בשאפל, אבל גם כדי שכשאני שומעת את כל האלבום הוא יהיה פעמיים רצוף. פעם אחת ממש לא מספיקה.

רכשתי את התקליט שלו. הדפסה ראשונה משנת 77' מספר 2 כבר, תכף יהיה אפשר לומר שיש לי אוסף חח ימים עמוסים ומלאי כל תוכן. לפעמים כיף ומתיש לפעמים סתם מתיש. בניתי היום אתר פעם ראשונה בחיי, היה יותר כיף ממש שחשבתי שיהיה. עוד כמה ימים אעלה אותו לאוויר ואז באמת אדע מה דעת הקהל ;) - יש לזכרים נטיה לשגע אותי בשבוע האחרון וזה מה זה לא בא לי בטוב. כל אחד עם השגעונות שלו, חושבים שיש לי פנאי לכל השיעמום הזה. חלאס - נמאס!