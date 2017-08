מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

A rebel without a clue

להורים שלי הייתה ילדות לא קלה, לאמא בכלל. החלום שלה תמיד היה לתת לילדים שלה את כל מה שלא ניתן לה, ולא, לא מדובר בצעוצעים ופינוקים. מדובר בחינוך טוב, בחוגים, בטיפול רגשי שיש צורך בכך, לשבת לארוחות משותפות ולחוות משפחה. להיות משויך. כל הדברים שלה היו חסרים בילדותה.

אז אני גדלתי בכזה בית, בית שמשקיע,הורים שמסיעים לכל מקום שצריך, הורים מפרגנים, מצחיקים, כאלו שכשנצטרך, יתייצבו לכל מטרה. הילדים לפני הכל. (ברמת ההיגיון כן?) בגן חובה הייתה גננת לא חביבה במיוחד שלא באמת אהבה ילדים ואני חטפתי ממנה קצת. לאמא לקח זמן להבין מה קורה, אבל ברגע שהיא הבינה היא נלחמה עליי "כמו נמרה". ככה היא נוהגת לומר. נלחמה בכל מי שצריך, כל מי שפגע וצילק.

אז כן, יש לי טראומות בדיוק כמו לכל אחד אחר, כמובן שלא זהות אבל לכולנו יש משהו דפוק בעברנו וכולנו מנסים לחיות עם זה. אבל למרות הכל, התחושה שהכל אפשרי תמיד הייתה באוויר. טוב, לא לגמרי, לוקח לי זמן להאמין בעצמי לגמרי. אבל זו האווירה שההורים ניסו לתת. היום אני כמעט בת 23 והעתיד פרוס בפניי, הרבה אפשרויות נתונות. לאן ללכת? באיזו דרך לבחור?



- אז שמעתי היום טום פטי, ובטעות שמתי את השיר ביוטיוב יחד עם הקליפ, והיו רעשים מיותרים שעיצבנו אותי. כשבאתי להחליף לביצוע יותר שמיע, שמתי לב שג'וני דפ (האליל) מככב לו בקליפ אז סלחתי לטום. בכל אופן, מאז נדבק לי הפזמון שמרגיש לי מאוד רלוונטי

Into the great wide open Under them skies of blue Out in the great wide open A rebel without a clue אז אמנם אני לא מורדת, אבל עדיין i have no clue ;)

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Gentle Giant , 16/8/2017 22:34