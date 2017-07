Watching The Wheels

7/2017

"את יודעת שאם תעשי קעקוע לא תקברי בבית קברות יהודי, כן?"





מה אכפת לי איפה אקבר? אני מתה...





בעיקרון אין לי שום דבר נגד דת כל עוד יש היגיון ולא מקצינים.. שכל אחד יחיה איך שבא לו, בכיף ובאהבה, מפרגנת.

אבל אל תבלבלו לי במוח. זה משחית את הגוף? מצטערת אבל אלו שטויות לטעמי.





בסופו של דבר הגשמתי חלום מגיל 14 ואפילו החוויה הייתה מהנה.

הייתי ספונטנית וסודית ובסוף יצאתי שמחה ומפתיעה. למה לא?

בשביל מה אנחנו פה אם לא כדי להגשים חלומות ולעשות מה שעושה לנו טוב?









People say I'm crazy doing what I'm doing"

"Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin





(בכנות, התנגן לי לגמרי במקרה, אבל זה מסתדר עם מה שכתבתי אז למה לעזאזל לא?? :)