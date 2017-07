מלאו כאן את כתובת האימייל

7/2017

Happiness Only Real When Shared

אפשר לעשות רגע משהו לא שגרתי?

בא לי לספר לכם שאחרי שבוע של ימים לא קלים, היה לי יום ממש טוב היום.

זה לא שכל יום היה נפילה, אבל הימים היו לא נעימים במיוחד.

הרגשתי רצויה ומעניינת היום.

בא לי שנעשה רשימה ענקית של דברים שעושים לנו אושר בבטן. לא סתם כיף, לא סתם מרגש, עונג צרוף שלא יודעים מה לעשות מרוב אושר.אושר כזה שמרגיש שקורע את הבטן, שהגוף צמרמורות....

נשמע מיני לגמרי הא? חח האמת שבא לי לעשות רשימונת משלי ומה שתכתבו בתגובות אשמח להוסיף (אם תרצו כמובן)



אז.. קדימה!

1. אני לא יכולה שלא להתחיל במוזיקה.

כנראה שגם דברים אחרים שאכתוב יהיו קשורים בצורה כזאת או אחרת למוזיקה.

אז לפניי כמה ימים הייתי בהופעת מחווה לפינק פלויד של להקת echos והתרגשתי ברמות היסטריות, הרגשתי שאני לא יודעת איפה להכיל את כל העונג הזה. וכשעלה סקסופוניסט בכלל לא יכולתי לשבת יותר בכיסא!

בכלל, כלי נשיפה- חליל, מפוחית או סקסופון זה הדבר הכי טרן און. 2. אנושיות- כשאנשים עושים דברים טבעיים, שכבר לא חווים אותם הרבה.

נשמע קצת כמו משהו מריאליטי לא? "אני אדם, ואני מתנדב בחווה של כלבים קטועי רגליים" אז לא, לא כזה סטייל.

אני אתן דוגמה, ראיתי סרט על בילי ג'ואל והמלחמה הקרה, הוא טס לברית המועצות להופיע למרות שלא ידע לאן הוא נכנס ושנים רבות אחרי המלחמה הקרה הוא חשב דברים מסויימים על האוכלוסיה. התברר לו שהם אנשים, כמוני כמוך. אנשים טובים, מרגשים, רוצים לשמוח ולהנות. הוא עשה דבר כל כך אנושי, הלך והופיע בפני קהל שלא ידע מה זה הופעות רוק, חשף אותם לעולם חדש. (סרט מרגש ממליצה לכל אחד!! billy joel - a matter of trust - the bridge to russia) בעקבות הטור הוא כתב כמה שירים, אחד מהם הוא לנינגרד על ויקטור, בחור שפגש שם. שמעתי את השיר עשרות פעמים, כל פעם עושה לי צמרמורת, אני לא צוחקת, ממש רועדות לי הברכיים מאושר. 3. "מי שאוהב לבנים משובחים אינו בהכרח בעל רגליים מלוכלכות, ובכל זאת, דיבור רהוט, כמו בד מעודן מסתיר מתחתיו לעיתים קרובות איזו אקזמה" המשפט הזה עזר לי עם כל כך הרבה תסבוכות, עם הרבה שאלות שהיו ללא מענה. היום הצלחתי לפענח והתרגשתי מהדרך שעברתי ועכשיו יש לי נחת בלב.



אני בטוחה שאזכר בעוד בהמשך, אבל בא לי לדעת מה עושה לכם אושר בלב! אז קדימה

נכתב על ידי Gentle Giant , 5/7/2017 17:43