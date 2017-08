8/2017

sad eyes

היא שוב יושבת וחושבת עלייך, על הלילה הקודם, שבו לא יכלה עוד להתאפק, וראתה איך פרמת לאט לאט. את קשריי ההבטחה שלכן. אמנם לא הבטחה משמעותית, לחיים שלמים. אלא הבטחה שנועדה, כדיי לשמור על האהבה בניכן. "אהבה" אולי בעצם היא לא יודעת מה זו אהבה, אולי היא סתם טיפשה שנתנה את הלב שלה. והיא ידעה.. ידעה שהוא לא מושלם,\ שהוא מאוד מצולק, וחלקים עדיין כואבים. אבל נתת לה אור במנהרה החשוכה שלה, והיא קיוותה שהיא אותו הדבר בשבילך, היא. לא הסמים. אבל בסדר, לפחות היא למדה זאת בשלב מוקדם. עכשיו היא לא תהיה טיפשה יותר. ובין שאכטה לשאכטה, אותה הילדה כותבת, על אהבה על כאב על טפשות. ובעיקר על התמימות שלה עצמה, איך חשבה שאם היא תוותר, אולי דברים ייסתדרו? אולי אם תוותר, והקשר יהיה קצת יותר את וקצת פחות היא. אולי הכל יעבוד חלק יותר. אז ויתרתי קצת, והמשכת לעשות מה שאת רוצה. יופי stupid girl now all you have is drugs and sad eyes