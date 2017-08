8/2017

אנה יקרה שלי,

חזרת!!!

אני לא מאמינה,

השליטה משתלטת עליי,

אבל אני לא מבינה את ההיגיון כרגע!

אני שולטת באוכל אנה,

למה את כועסת?

אני יודעת שאני לא נראית הכי טוב בתקופה האחרונה..

אבל אני בריאה אנה!

ולא שמנה בכלל אפילו

אני יודעת.. הספורט חסר.

אני אחזור בקרוב.

רגע,

את נשארת איתי?

את לא עוזבת הפעם?

סוף סוף.

חיכיתי לך הרבה,

אפילו אכלתי שטויות לפעמים.

את יודעת איזה שריטות יש לי כשאני מעשנת,

השארת אותי לבדד עם המאנץ' והבולמוסים.

יאללה אנה

טפלי בי

קחי אותי אלייך.

make me all yours