BrokenLifeForBrokenDoll

מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 6/2017



<< אוגוסט 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

8/2017



את כלכך יפה , את בכלל לא יודעת כמה!

עם השיער הקצר שלך, שאת תמיד שונאת שלא מסתדר לך בקוקו.



או העיניים הכחולות שלך,

שמלאות בצבעים, גם בעצב לפעמים.( אבל נשנה את זה בקרוב) והטירוף הזה שנוטף ממך , לא טירוף שמאשפזים בגללו, טירוף מהסוג המהפנט! מהסוג הזה שאפשר לבהות בו שעות.. או אפילו ימים, אם רק תתני לי. והשפתיים שלך, אוי כמה שהן ממכרות! אני לא צריך לנשק אותך כדיי לומר זאת, אני פשוט מסתכל עליהן ואני שוקע פנימה. אל תוך אופוריה מטורפתתתת, שמושכת אותי כלכך חזק, שלפעמים אני לא מבין איך אני לא טובע. והחיוך שלך, רק הוא לבד עושה לי צמרמורת. משגע אותי לחלוטין. ביחד עם הפרצופים הקטנים האלה, שאת לא מפסיקה לעשות, וזה לא משנה אם זה בשיחת וידאו המחורבנת הזאת, או כשאני רואה אותך. ולא משנה כמה פעמים תגידי שאת לא יפה או שאת ככה ואת ככה ואת ככה, אני לא אצליח בחיים לראות מאיפה זה נובע. כי כרגע, דרך המסך שאני רואה אותך כרגע? כל מה שאני מצליח לראות זה את הדבר המושלם הזה, שאני לא יודע למי אני צריך להגיד תודה על שברא אותך(!!!) אני אוהב את הפנים היפות שלך, גם כשאת עושה פרצופים מצחיקים, זו בדיוק הסיבה שאת הרקע שלי, כדיי שכל פעם שאפתח את הטלפון, לא משנה אם זה בשביל לדבר איתך או לא, אני אחייך. וזה מה שאת עושה בסופו של דבר, את גורמת לי לחייך. שאלת לא פעם, למה אני אוהב אותך? ולא יודע למה, או איך. אבל התאהבתי בך בשניה שראיתי אותך. באמתת! my heart skipped a beat ואני אמנם לא מיוחד, וקצת טיפש. אבל אני מוכן לתת לך את הכל. אני נשבע! והחיוך שלך? הפיל אותי לרצפה. באמת! אפילו עכשיו, כשאני מסתכל עלייך דרך השיחות ודיאו בווצאפ המזדיין הזה. אני נמס, את פשוט כובשת אותי. בא לי לתפוס אותך חזקק, בדיוק כמו שאת אוהבת(; ולא לשחרר לעולם. so get ready baby 1 2 3 here i come ♥

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי BrokenDoll , 22/8/2017 19:18