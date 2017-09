9/2017

זהו, נגמר. קדימה והלאה. רק עוד קצת וזה מאחוריי. זה יכאב קצת, זה יכאב כל כך הרבה אבל בסוף, בסוף אני אחזור להיות שלמה ומאושרת.

*אנחנו

"Nobody said it was easy, no one ever said it would be this hard, oh take me back to the start."