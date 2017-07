מלאו כאן את כתובת האימייל

7/2017

הרהורים וקצת עליי





אני עמית בת 16, עולה לכיתה י''א.

הידד.

אני עוסקת בציור ולפעמים בכתיבה (כשיש לי מוזה) או כשאני בדיכאון. (75% מהזמן. משום מה אני אדם דיכאוני)

אני יחסית צינית ולומדת בבית ספר שהוא למעשה כפר.(כן. פאקינג כפר.)

אני אדם ישר אני מניחה.. ואנשים אומרים שאני כשרונית.

אני אוהבת לשמוע מוזיקה כמו למשל: ,The pretty reckless, All Time Low, Green day,Breaking Benjamin,Evanescence

three days grace,Panic! at the disco,sia

טוב זה די הרבה.(יש עוד, אבל מוטב שאעצור כאן)

כשאני דיכאונית (מן הסתם) אני שומעת Lana Del Rey או אפילו סתם ככה.

דרך אגב אני אוהבת דיסני.

הנה,רק היום קניתי כמה קאנווסים של דמויות דיסני.

הידד.

אני אוהבת קומיקס,הארי פוטר,גיימינג ואנימה במקצת.

אני מכורה קצת לשוקולד. אבל רק קצת..

וגם אני מעריכה אנשים מאד מסויימים.

אבל הו לא, לא אני.

מה שכן, אני מתעבת אנשים נרקיססטים,טיפשים בעלי צרות אופקים,אנוכיים,סוציומטיים ובעלי אגו מנופח (אני חושבת שאעצור כאן, כי זה פשוט לא ייגמר)



אוקיי זה הכל בערך, נתראה אחרכך.

נכתב על ידי , 3/7/2017 13:34