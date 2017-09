אני אוהב שטויות; זה מעיר את תאי המוח

9/2017

"האני", אמרתי לה בקול הכי לטישה שיכולתי לעשות. "הדברים שאני יכול לעשות לך עם לשון ושתי שפתיים, את אפילו לא יכולה לעשות לעצמך", המשפט נשמע נכון ושגוי באותה מידה. כי היא באמת לא יכולה לעשות לעצמה, אבל מצד שני, היא גם לא יכולה לעשות את זה לעצמה.

היא הסתכלה עליי משועשעת, אולי קמצוץ הפתעה בעיניה, אבל לגמרי מאשרת את העניין. ירדן בינתיים ניצלה את ההזדמנות לדפוק לי מרפק לצלעות. אני לא בטוח אם זה היה בגלל מה שאמרתי או שסתם התחשק לה לעשות את זה.

"וואלה?", היא אמרה לי בחיוך מבעד לכוס הקסטיל רוז' הגבוהה. "וזה עוד לפני הצ'ייסר הזה", אמרתי ובתנועה אחת מדוייקת וחסרת היסוס, חדורת מטרה וביטחון עצמי, העפתי את הצ'ייסר על הריצפה. "דביל!", ירדן מהירה להגיד ותפסה את הפנים שלה בבושה, במבוכה וכי דרמה זה הכי בקטע שלה.

"וופס", התכופפתי להרים את הצ'ייסר שבאורח פלא לא נשבר. "צ'ייסר אחד יותר מידי, אולי", הבחורה השנייה אמרה. "צ'ייסר אחד יותר מידי היה לפני שלושה", אמרתי בספירה מדוייקת פחות או יותר.

"נו, אז מה עוד יש לך?", דורין, הבחורה מבעד לכוס הקסטיל רוז' הגבוהה, שאלה אותי ודחפה לכיווני את הצ'ייסר שלה. זה היה נורא סוריאליסטי בעיניי באותו רגע. מצא חן בעיניי.

"הייתי רוצה לנשק את השפתיים שלך, ולעלות למעלה אל הפופיק", אמרתי בניסיון לשמור על ארשת פנים רצינית ודרמטית. התאפקתי לא להתפוצץ מצחוק, אבל ירדן שברה אותי, ואחריה כולנו צחקנו. "לא נכון", הבחורה השנייה אמרה. "יש לך עוד?", היא שאלה ושתתה גינס. "יש לך שם?", חייכתי והוספתי קריצה. "וזה היה על חשבון הבית", הוספתי צרידה וצורה של אקדח באצבעות. אם זה לא היה חלקלק, מים לא רטובים.

"נעה", היא ענתה בחצי חיוך מוסמק. "בלי ו', נכון?", מיהרתי לשאול. מכיר מספיק נועם ונעם, נעה ונועה, תום וטום, אייל ואיל וכל מיני חראות קטנים כאלה שאוכלים כאפות מבית הספר היסודי בגלל שלעוד מישהו יש שם כמו שלהם אז חשוב להם להדגיש את האות הנוספת או המופחתת. והיא הרגישה לי כמו בלי ו'. חוצמזה, בנות נורא אוהבות שאתה מכיר בזה דבר ראשון, יש להן ערך סנטימנטלי גבוהה לאות הזאת. גם לגברים מאוד אכפת, אבל הם לא אוהבים להראות שאכפת להם. ואם אכפת להם, זה רק באיזשהו קטע "קולי", כזה כי זה עם משמעות אמיתית, אבל בתכלס, הם פשוט חראות קטנים שאוכלים כאפות עוד מבית הספר היסודי.

"נכון", היא ענתה ושתתה עוד קצת גינס. שתיתי עוד קצת מהגינס שלי גם, מסתכל עליה מבעד לכוס. מזמן לא פגשתי נעה.

הורדתי את הכוס וניסיתי לחייך את החיוך הכי מקסים שלי, שבוודאי נראה מעט מפגר במצבי הנוכחי, אבל זה לא עצר ממני בעבר, וזה לא יעצור ממני גם עכשיו. "Do you speak English?", שאלתי במבטא הכי ישראלי שיכולתי לייצר. "יס", היא ענתה בקצרה בעברית-אנגלית. “Well, I might be wasted”, הוספתי נגיעה בכיס האחורי של המכנס שלי. "but this condom in my pocket doesn't have to be", הרמתי את הכוס מהר ושתיתי כמה שלוקים בריאים לפני שאזכר שאני לא יודע מה לעשות עם הידיים לפעמים. חייכתי חיוך ניצחון.

שלושתן צחקקו ושתו את הבירות שלהן. חוץ מירדן, ירדן שתתה את הבירה שלי. לירדן הייתה בעיית שתייה קלה שהעדפנו להימנע מלדבר עליה. הבעיה לא בדיוק הייתה עם השתייה, אלא עם היכולת לשלם על השתייה. זאת אומרת, לא היכולת, יותר הרצון. היא העדיפה לסיים את הבירה שלי תמיד לפני שהיא הזמינה עוד אחת לעצמה מה שגרם לי לשתות תמיד הרבה יותר מהר, או שזה יבלע לתוך פיר האלכוהול שנקרא ירדן.

"זין", נעה אמרה. "יש לך פה קונדום בכיס?", היא שאלה והצביעה על הכיס שלי. "ומה אם כן?", שאלתי בחיוך נשען קדימה על השולחן בצורה מתריסה. "יש לך או לא?", היא שאלה תוך כדי צחוק. "נו, אתה רק מדבר או שיש גם מה לאכול?", דורין הוציאה משום מקום ונשארתי המום לשתי שניות. "BURN BITCH", ירדן מיהרה להגיד ונתנה כיף לדורין שלא יכלה יותר להחזיק את הצחוק והתחילה לצחוק לתוך כפות הידיים שלה בשביל לנסות להחניק חלק מהצחוק המתגלגל שלה.

"את ניצחת את הסיבוב הזה", קדתי קידה בישיבה ושתיתי עוד קצת. "אז אין מה לאכול", נעה אמרה וסיימה את הבירה שלה. "בואי נניח שיש ואין. נקרא לזה הקונדום של שרדינגר", הוספתי כמתחכם גדול. "גם פילוסוף בנוסף להכל", התרשמתי מהזיהוי המהיר של הניסוי. סיימתי את הבירה ונעמדתי. "אם תסלחו לי", ביקשתי בג'נטלמניות מופרזת ופניתי לשירותים.

כל הדרך חשבתי רק על שני דברים. לבקש את המספר של נעה ולא להשתין לעצמי על המכנסיים. שבגדול שני הדברים נראו מאוד מאוד פשוטים, אבל כבר הצלחתי להרוס מצבים פשוטים מאלו בעבר.

יצאתי חזרה החוצה, גאה בעצמי שלא השתנתי לעצמי על המכנסיים ועכשיו כל מה שנשאר לי זה לבקש את המספר של נעה.

"טוב, אז היה כיף לשבת", ירדן אמרה. "כן, צריכים לעשות את זה שוב מתישהו", הוספתי מהר וזרקתי כמה שקלים בשביל טיפ. ירדן הוסיפה גם משלה. "בהזדמנות", נעה אמרה ודורין מילמלה הסכמה עדיין בגלי צחוק קצרים כל פעם שהיא מנסה לדבר.

"אז אולי תתני לי את המספר טלפון שלך ונתאם איזו הזדמנות?", בטוח בעצמי שהחלקלקות הזאת תסגור את העסק. "בוא נניח שגם נתתי לך וגם לא נתתי לך את המספר שלי", היא חייכה אליי וירדן מיהרה להוסיף "BURN BITCH", שזה כמו הקאץ' פרייז שלה בשלב הזה של החיים שלנו כבר.

תפסתי בדרמטיות את הלב, עם כאב קל ואמיתי על הדחייה ונשכתי את השפתיים לאות פיספוס. "אז הזדמנות", אמרתי וירדן הוסיפה את השלום שלה ומשכה אותי משם. היא הניחה עליי יד בחצי חיבוק ואני הנחתי יד על הכתפיים שלה. היא השעינה את הראש על החזה שלי והלכנו כמו זוג שיכורים ברחוב שעדיין היה חי בשעה הזאת של היום.

"אני רואה שלא השתנת על עצמך היום", היא אמרה בעוקצניות. "פעם אחת, פעם אחת אתה עושה משהו...", נתתי לרוח להמשיך את הדברים שלי.

המשכנו ללכת ולקשקש על איך היא לא נתנה לי את המספר שלה, וירדן לא הפסיקה להגיד איך הייתי אגרסיבי מידי ואיך לא קראתי נכון את המצב. אמרתי שאולי באמת הייתי שיכור מידי ולא שמתי לב מה קורה.

"שכח מזה", היא אמרה ונתנה לי חיבוק. "קורה לטובים ביותר", היא הוסיפה. "אבל איך זה יכול לקרוא לטוב מכולם?", חיבקתי בחזרה. היא פנתה לכיוון הבית שלה והמשכתי לשלי. הייתה רוח נעימה ושוב הרגשה סוריאליסטית חזרה להסתובב. כאילו הכל נעים דווקא בגלל שלא הצליח לי, כי היה צריך להצליח לי.

אני מרגיש את הטלפון רוטט בכיס. אני מוציא את הטלפון מהכיס ומסתכל על המסך. "יש לך חברה טובה", כתוב.

מנעה, השם המוכר-לא-מוכר על המסך. "טובה מידי", עניתי לה מהר.

"אני שונא אותך באותה מידה שאני מעריץ אותך", סימסתי לה מהר. לא מאמין שהיא מתחה אותי ככה. הראש שלי רק הריץ אלפי תסריטים על הדברים שאני הולך לעשות לה ואיך אני אאכיל אותה סרטים על החבר או על אח שלה, על הבוס שלה ואפילו על הבחור החתיך הזה שעובד בקיוסק ממול.

"BURN BITCH".