תחביבים חדשים, מוח ישן

9/2017

"האמת שהוא די חמוד, אבל הוא לא בדיוק הטעם שלי וגם הסקס הוא לא הכי טוב שהיה לי", אני שומע אותה אומרת מהספסל ליד. היא מדברת עם חברה שלה. "נו, אז מה הבעיה?", חברה שלה שואלת אותה. "תתקדמי", החברה מייעצת. עצה טובה.

אני, בתחביב החדש האהוב עליי, להקשיב-לשיחות-של-אחרים-ברחוב-כשאני-שיכור, יושב בשקט על הספסל, עיניים עצומות, מנסה בכל כוחי לשמוע כל מילה שהן אומרות מבעד למצב המעורפל שאני נמצא בו. האמת, שהפעם, פשוט התיישבתי על הספסל כי הייתי צריך לנוח כמה דקות ולאפס את הראש, להתכונן להמשך הליכה. לא הבנתי שהלכתי כל-כך הרבה בתחילת הערב.

"אבל אנחנו כבר כמה חודשים ביחד, וזה לא שזה כזה רע... פשוט, אני כבר בת 27 ומתי אני אמצא מישהו שמתאים לי כמו לך", היא אמרה לי במין אנחת ייאוש שכזו.

אני פערתי עיניים דמיוניות והחנקתי גיחוך. בת 27, בהחלט זקנה במיוחד. כבר לא רלוונטית בשוק.

"נו, אל תהיי כזאת, את סתם עושה מזה יותר סיפור ממה שזה", היא התחילה למנות כמה חברות, שבאמת לא התעסקתי בלנסות להבין או לזכור את השמות שלהן. והיא מנתה לה בחזרה יותר חברות. נשואות. כאילו שיש פה איזו תחרות.

"אני לא יודעת מה לעשות", היא אמרה ועישנה מהסיגריה קצת. הרגשתי את רצונות השיכרות משתלטות עליי והחלטתי שאני יכול להילחם בהם ולהפסיד, או להיכנע להם מראש.

אז נכנעתי מראש.

"היי, אני ממש לא רוצה להיות הבחור הזה שמתחיל לדבר שטויות באמצע הלילה ובאמצע הרחוב, אבל עושה רושם שאני הבחור הזה", ניסיתי להיות הכי ייצוגי ולדבר הכי רגיל שאני יכול. כל מילה עוברת ארבע פעמים בראש לפני שאני אומר אותה, לוודא שאני לא נשמע קריפ מידי. למרות שבטח נשמעתי קריפ מספיק. "שמעתי חלקים מהשיחה שלכן, ואם אני יכול לתת לך עצה מישיש כמותי", ליטפתי את הזקן שלי בצורה שחשבתי שתהיה מצחיקה, אבל כנראה הייתה מוזרה יותר ממצחיקה. חיכיתי עוד כמה שניות לראות אם הן מהנהנות לי להמשיך או פשוט בוחרות להתעלם ממני. "כן, זקנצ'יק?", החברה אמרה.

"life is too short for shitty sex and bad relationship, so find someone who fucks you right and treats you how you deserve to be treated", המבטא הישראלי-אנגלי-שיכור שלי הוא בין האהובים עליי ביותר.

הן הסתכלו עליי בחצי חיוך וגיחכו קצת, הבינו שאני יותר שיכור מלא שיכור.

"תודה על העצה", מישהי מהן אמרה, אולי שתיהן אמרו, אולי אפילו אף אחת מהן לא אמרה, אבל אני את שלי אמרתי.

"בבקשה", השבתי והמשכתי ללכת. לא מביט לאחור, קצת מבוייש, אבל בעיקר לא מסתכל לאחור, כי בחורים מגניבים לא מסתכלים לאחור אחרי שהם אומרים את שלהם.

אחרי ארבעה צעדים הסתכלתי אחורה, לראות אם הן מסתכלות אחריי ואולי אני צריך ללכת להציל אותה מהסקס הרע שלה.

הן כבר התחילו ללכת בשלווה לצד השני. משכתי בכתפיים והמשכתי ללכת, כבר לא רחוק מהבית.

'להציל אותה מהסקס הרע שלה', שיעשעתי את עצמי במחשבה שוב.

נכנסתי הביתה, מקלחת זריזה, רק להתאושש טיפה ונכנסתי למיטה.

'אני מניח שסקס לא טוב, עדיף משום סקס בכלל', המחשבה חלפה לי בראש עם חיוך דבילי על הפנים, לא בטוח אם החיוך מהשתייה או מהמחשבות.

שתיתי עוד כמה שלוקים מהמים שהבאתי ונמתחתי על מנת לכבות את האור. הסתובבתי לכיוון הקיר.

העיקר שלא יהיה האנגאובר.