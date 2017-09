Have you tried turning in off and on again?





9/2017

Takes one to know one

"אל תגיד כלום", אמרתי לו בלי להרים את הראש מהמסך. אני שוכב בסלון, עם מכנסיים קצרים ובלי חולצה, מחכה עוד כמה דקות שאני אוכל להתחיל ללכת לכיוון הפאב. "אבל אני רוצה שתבין שזאת טעות תמימה ואני רוצה לבקש סליח..-", הוא התחיל למלמל, אבל כבר נמאס לי ממילמולים של שטויות. "תבחר את הסליחה שלך טוב מאוד", קטעתי אותו והרמתי את המבט. "כי אם אתה הולך לבקש סליחה על מה שעשית, אז אתה מודה שכל מה שעשית זה לשקר, ואם אתה הולך לבקש סליחה על זה ששיקרת, אתה רק הולך להוכיח שכל היום אתה סתם מזיין לי בשכל", קמתי לשים חולצה ולסיים התארגנות אחרונה של יציאה. "אבל אני לא שיקרתי, סתם דיברתי איתה לכיף", הוא פלט עוד איזו שטות לאוויר. נעצרתי אחרי שלבשתי את החולצה. "אתה יודע מה הבעיה עם שקרנים פתולוגיים?", המשכתי לדאורדרנט ולשים גרביים. "שהם משקרים בנוגע לדברים הכי מפגרים והכי טיפשיים, ואז במקום להגיד את האמת שזאת אמת קטנה שלא באמת תשפיע על החיים, הם בוחרים בעוד שקר ועוד שקר, עד שפתאום הם מגיעים לשקר שהם חייבים לדבוק בו, כי הם שיקרו עד עכשיו ואם פתאום הם ישברו את השקר לעולם לא יאמינו להם יותר בחיים, ועוד על דבר כל כך קטן", סיימתי לשים גרביים וחיפשתי את הנעליים שלי. הוא הסתכל עליי קצת בשוק, מופתע מהכנות הבוטה אולי. וקלטתי מבט קטן של כעס בעיניים שלו. "אתה חייב להבין, שאתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה, אבל כל פעם שאתה מוציא איזה שקר שטותי מהפה אני יודע", התקדמתי לכיוון הדלת והוא נשאר לעמוד בהול כניסה. "אתה רציני אומר את זה בגלל בחורה?", הוא שואל ומנסה להזיז את הנושא שיחה. אני עומד בכניסה לחדר שלי, הוא בכניסה לחדר שלו. "בגלל בחורה? בגלל בחורה שאני לא מכיר? על הזין שלי הבחורה, ואפילו אמרתי לך שיש לי תוכניות טובות יותר לרביעי. הבחורה הזאת ממש לא משנה לי כלום ושומדבר, אבל זה שאתה משקר לי, זה כבר נמאס לי. על כל שטות קטנה, אם עישנת לי מהסמים או למה לעזאזל עדיין יש קפה שפוך על הרצפה, ואפילו על מספר שעות השינה שלך. זה מעייף, וזה לא הגיוני בצורה שלקבל את זה מבחינתי אני אצטרך להיות אדם דתי", לקחתי נשימה קצרה, הסתובבתי לדלת וידעתי את השורות האחרונות שלי כמו מתסריט מוכן מראש. לא שלא חשבתי עליהן בעבר, אבל עכשיו זה התאים יותר מתמיד. "אתה צריך להבין, שהדבר היחיד שאכפת לי, זה שתפסיק לשקר כמו ילד בן 6 על כל דבר, אני לא חברה שלך ולא אמא שלך, אז תפסיק עם כל השקרים המיותרים האלה, לפחות תשקר לגבי דברים אמיתיים", נתתי לאוויר קצת לשקוע בזמן שסגרתי את הדלת, וידעתי שעכשיו יגיע הרגע שלו חיכיתי כל חיי. "fool me once, shame on you fool me twice, shame on me" יצאתי עם המילים האחרונות האלה ובטן ריקה, לפחות לערב הזה. אחרי שפתחתי את שער הכניסה לבניין, הבנתי ששכחתי את המפתחות של הבית בחדר, אבל אין סיכוי שאני חוזר עכשיו והורס את כל הדרמטיות הזאת אפילו אם זה אומר לילה על הספה של אורי, או באיזה ספסל חשוך. המטרה מקדשת את האמצעים.

נכתב על ידי , 11/9/2017 18:01