Have you tried turning in off and on again?





מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 7/2017 6/2017







הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

8/2017

Sex is like pizza

"היא לא ענתה לי מאז הפעם האחרונה", הוא אומר לי בזמן הנסיעה ברכב. "כאילו מאז ששכבתם?", אני מוודא את המצב. "כן", הוא אומר ומסתכל קצת הצידה. חיוך טיפשי כזה על הפנים שלו. "כנראה לא הייתי כזה טוב, אבל לא ממש אכפת לי", הוא אומר בחצי וידוי חצי הכחשה. נראה לי שזאת הדרך הנכונה להסתכל על זה. מתישהו גם ככה אנחנו מתפכחים. "בסדר, הייתי צריך להוציא את זה מהמערכת שלי", הוא ישר פולט אחרי שנייה, לפני שבכלל הספקתי להגיד משהו. באותו זמן אני מקבל הודעה. 'כמובן', אני חושב לעצמי. לא יודע אם כבר ציפיתי לזה או לא, אבל היה לי ברור שזה יגיע. רק שאלה של זמן. "כן, אל תדאג, מכאן רק למעלה", אני משרבב איזו קלישאה בזמן שאני מסתכל על ההודעה. "תן לי קצת קרדיט לפעמים", תוכן ההודעה. "קצת קרדיט? קחי הרבה!", אני כותב ושולח. "אתה צריך להשתחרר בכלל ולא לחשוב, זה מעסיק אותך יותר מידי. תהיה עסוק בלהיות אתה", אני אומר לו אחרי שליחת ההודעה הראשונה, שיראה שאני עדיין בשיחה. "הסקס טוב מידי", אני מוסיף עוד הודעה מהירה, אני יכול לדמיין את החיוך המנצח שיש לה על הפנים, ואת הרטינה הקטנה הזאת בלחי שהיא כמעט מרוצה ממשהו אבל לא. "אתה יודע, אבל חשבתי על זה קצת, ואני חושב שזה אולי בגלל משהו שאמרתי לה בסוף", הוא אומר לי ואני כבר מחכה לתפוס את הראש בשתיי ידיי. "זאת תלונה?", היא שואלת ואני מנסה להתרכז בשני הסיפורים במקביל. "כן", עניתי לה מהר וחיכיתי שהוא ימשיך לספר את הסיפור. "אז אחרי שגמרנו והכל", ואני מניח שכשהוא אומר "גמרנו", הוא מתכוון לעובדה שהוא גמר. "אמרתי לה שהיה כיף והרגשתי כמו בגן שעשועים, לונה פארק", הוא היה שמח ומרוצה מעצמו. את זה אני תמיד אזקוף לזכותו. "אז אפשר להפסיק", היא כתבה לי בחציפות וידעה שהיא תקבל את התשובה שהיא רוצה. "זאת לא זאת שהצלחת להשיג את המספר שלה עם המשחק מילים הגאוני שלך על לשלוח לה תמונה?", אני שואל ומוודא. "כן", הוא עונה. "ואתה אומר שהיא הייתה מודעת להכל וכאילו גם הייתה מרוצה ואמרה לך שהיא נהנתה?", אני מוודא בשנית. "תקשיבי לי טוב", אני עונה לה בזמן שהוא מאשר את שנאמר. "מילים יכולות לשבור לבבות ולהרטיב תחתונים", אני אומר לו במבט דרמטי קל דרך החלון, כאילו ברור שאני אעלה את נושא השיחה הבוהימי הזה. "כשהסקס יפסיק להיות טוב, אנחנו נפסיק", אני עונה לה. אני מכניס את הטלפון לכיס כאילו שאמרתי את התשובה המנצחת בויכוח של אלפי שנים, במין ויכוח פנימי עם עצמי יותר מאשר עם כל אחד אחר. אני מושך בכתפיים דמיוניות ומתרכז במוזיקה של הנסיעה. חצי חיוך זחוח, ועם דמיון, שמפותח אלפי שנות אור, מהמציאות. when it's good it's good, when it's bad it's still pretty good.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 8/8/2017 02:05