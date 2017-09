שנתיים משוחררת

9/2017

11.9.13

תאריך הגיוס שלי. עברו מאז 4 שנים. טכנית אני משוחררת כבר שנתיים וחודש - היה לי חודש קיצור שירות - והשתחררתי ב-11.8.15, אבל אני נוטה להסתכל על התאריך הזה כעל סגירת מעגל. הפייסבוק כמובן הראה לי את התמונות מיום הגיוס. בחיים לא אשכח שהנסיעה הלוך ללשכת הגיוס, בקו 315, הרגישה הכי ארוכה בעולם. ישבתי עם אוזניות והסתכלתי לאמא שלי מדי פעם בעיניים בצורה עמוקה כזו, שמצד אחד תבין כמה הפחד מחלחל בי ומצד שני לא תגיד לי על זה כלום כדי שאוכל לשמור על הפסאדה הקשוחה שבניתי במשך 18 שנים.

השיר שחרשתי עליו במשך הנסיעה הנצחית הזו

אפשר לצטט את כל השיר הזה כדי להדגיש כמה כל מילה ממנו התאימה

אבל המשפט שהכי הדהד לי בלב היה:

So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older

כל כך רציתי לגדול, כל כך רציתי לקפוץ שנתיים קדימה. הרגשתי שגונבים אותי, שאני נכנסת לתוך תיאטרון ושאני צריכה להוסיף עוד מסכה לאוסף. להמציא מורן חדשה... ברגע שהגענו לשם אמרתי לעצמי שהנסיעה הזו היתה קצרה למדי, שהרגע הזה הגיע מוקדם מדי פתאום, והתפללתי שאשרת שם כדי להיות קרובה לבית ו-'רק לא להיות תקועה באיזה חור בצפון או בדרום'. בסוף כן שירתי שם, 3 חודשים ראשונים בסדיר שלי, וזו היתה התקופה הכי חשוכה בחיי ומזל שהצלחתי לצאת משם. מזל שבסוף גם הגעתי למקום מושלם עם תנאים שהתאימו לי ואפילו התפתח בי חשק עז כזה להגיע בכל יום לבסיס - קריה - ואפילו לרצות לאחר לרכבת הביתה.