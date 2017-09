מלאו כאן את כתובת האימייל

9/2017

and life goes on

במוצ"ש שוב ביליתי בנעימים עם הטחון. לאחר ששכבנו תקף אותנו רעב, אבל לא היה אצלו שום דבר אכיל. במזווה מצאתי רק קטניות מוזרות כגון מש ושעועית צבעונית וערימות של קינואה וכוסמת. הוא סיפר שתכנן לנסות להכין שניצלים ולכן הפשיר חזה עוף, אף על פי שהוא בקושי יודע להפעיל את הכיריים. השעה הייתה ארבע לפנות בוקר, אבל חמלתי על הילד המסכן שננטש על ידי הוריו נטול יכולות בסיסיות לדאוג לעצמו לאוכל חם וקיבלתי החלטה לפעול בעניין. לא היו לו פירורי לחם בבית, אז לימדתי אותו להכין להכין ציפוי לשניצלים מקורנפלקס, ולמרות שהיה סקפטי תחילה, הודה לבסוף שזה טעים פי עשר. במקביל פקדתי עליו לחתוך בצל, שום ועגבניות. הרתחתי פסטה והכנתי את הרוטב המדהים שלי, במקביל טיגנתי את השניצלים שיצאו באמת אדירים. הבחור שאכל עוגיות במשך שלושה ימים התחרע על האוכל ואני הייתי מסופקת מגרגורי ההנאה שהפיק. כשסיים עישנו פייסל, השעה הייתה קרוב לשש והייתי עייפה נורא, אבל הבחור שהרגע קיבל בוסט אנרגיה בצורת חלבונים ופחמימות, רצה מנת קינוח. אני, שהרגשתי מגעילה ומסריחה מהטיגונים והבישולים, הפצרתי שרצוי שנתקלח קודם.

תמימה הייתי לחשוב שנגיע למיטה. זה היה הסקס מקלחת הראשון שלי והוא היה נהדר. אני אוהבת גברים שנראים הכי חנונים שיש, ילדים טובים שלא מסוגלים לפגוע בנמלה, רגישים ומתוקים. אבל בסקס... הופכים לחיות אדם. אני אוהבת סקס יצרי. המשורר היה כזה וגם הטחון. ג'ו, נגיד, היה סופר משעמם בקטע הזה. הגרמני סביר מינוס. אני כל כך פוחדת שאני אתאהב במישהו שלא יכול לתת לי את מה שאני אוהבת בסקס. אבל אני לגמרי יכולה לראות את עצמי עם הטחון בתור בן זוג, כי מעבר לסקס טוב יש בינינו כימיה טובה. אבל גם סוג של הבנה. הוא מבין את הרגישות שלי ואני מבינה למה הוא לא יכול להכיל אותה, לא עכשיו. ככה זה אנשים אחרי פרידה כואבת, מחפשים הכלה אבל לא מסוגלים לצאת מבועה של עצמם, מכאבם הפרטי. לכן כשעזבתי את הבית שלו, הייתה לי תחושה חזקה שאם ניפגש שוב אי פעם, זה היה באופן מקרי בלבד ולא מתוך יוזמה של אחד מאיתנו. הוא לא מסוגל לתחזק עכשיו קשר מכל סוג, ואילו אני לא מתכוונת לחכות לו. הייתי שרויה במין דכדוך קל בשעות שאחרי, אבל הבנתי שהיה טוב וטוב שהיה. אני ממשיכה הלאה.



נכתב על ידי מוֹנְט-בְּלַאן , 19/9/2017 20:13