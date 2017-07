ווינג צ'אן ואגרוף מערבי- והמנעד שבין יציבות לניידות

I Owe my achievement to my previous training in the Wing Chun style, a great style"

Bruce Lee, Blackbelt magazine

כמו ברבות מאמנויות הלחימה האסיאתיות כך גם הווינג צ'אן מדגיש שמירה על יציבות כאחד מעקרונותיו הבסיסיים .





המנוע שוכן באזור המותן והאגן . המנוע שולט על העמידה והמבנה המיוחדים של לוחם הווינג צ'אן. המנוע באזורים אלו אחראי גם לאספקת הכוח.

בעמידת הרוכב של הווינג צ'אן אין כמעט שימת לב לאזור הכתפיים כיוון שמבנה הכוח מייצר משולש כאשר הכתפיים מייצגות את נקודת הצריח של המשולש והרגליים מייצגות את בסיס המשולש. המותן נמצא בינהם.

בניגוד לכך, האימז' הטיפוסי במערב של אדם חזק הוא של אחד אשר לו כתפיים רחבות, מותן צר ורגליים קלילות, מה שיוצר מאין משולש הפוך...

רוב ענפי הספורט המערביים מערבים ריצה ולכן, ממש כמו סוס מרוץ, רגליים קלילות מהוות יתרון בפעילויות אלו.

אבל מבחינת מבנה, קיים מצב של שקלול תמורות (טרייד אופ) בין יציבות וניידות. כאשר מבנה מתוכנן עבור יציבות חייבת להתקיים בו פחות ניידות וכמובן גם להפך- כאשר מבנה מתוכנן לניידות קיימת פחות יציבות.

במילים אחרות- רצית יותר יציבות תקבל פחות ניידות וככל שתרצה יותר מוביליות אתה תהנה מפחות יציבות.





כלומר, כאשר "מתכננים" אמנות לחימה, יש להחליט מהי התכונה החשובה יותר בהינתן המטרות. ישנם אנשים המאמינים שהתשובה היא להתפשר- פיפטי פיפטי. אלא שניתן להשוות פשרה זו לאחד שיושב על הגדר, רגל פה רגל שם , מבלי יכולת להחליט להיכן לעבור. התוצאה היא שאתה לא חזק מבנית מחד ולא נייד בצורה מספקת מאידך.

בואו נבחן את ספורט האגרוף לרגע. רעיון הבסיס באגרוף הוא לייצר מתאגרף נייד במיוחד, מה שיאפשר לו לבצע התחמקויות, התפתלויות, תפניות, לנתר, להתכופף ולרקוד במטרה להימנע מתקיפת היריב.

כלומר, מתאגרף נדרש לכך שגם פלג הגוף העליון שלו וגם התחתון יהיה נייד , זריז וקל תנועה.

אם זאת הוא חייב להיות נטוע בקרקע אם ברצונו לשגר חבטה מרשימה. אבל הוא אינו חייב להיות מחובר לקרקע כל הזמן. הוא רק צריך להיות מקורקע כאשר נוצרת ההזדמנות לחבוט.

באגרוף, האתלט מורשה לחבוט רק מעל אזור המותן באמצעות קצות הכפפות שלו. הפלת היריב אסורה, "טאטוא" היריב אסורה, בעיטות אסורות, דחיפת היריב אסורה, האבקות אסורה, שימוש במרפקים הנו אסור, נגיחות אסורות, חניקות אסורות, ברכיות והרבה מאוד "טקטיקות" של לחימת רחוב הנן אסורות בספורט האגרוף.





כל הרשום מעלה אינו מדאיג את המתאגרף כלל. וכיוון שכל אלה אינן רלוונטיות עבור המתאגרף, יציבות הנה בעלת חשיבות נמוכה יחסית בעולמו.





הארסנל היחידי של המתאגרף , ממש כמו אצל יריבו, הנם אגרופיו עטויות הכפפות.

לכן, המתאגרף יכול לנתר על קצות אצבעותיו, להפסיק לחבוט, לסגת לאחור ולחזור ולדלג. חיו אינן בסכנה. הוא לא נדרש לשתק, להטיל מום או להרוג את יריבו, הוא רק נדרש לנוקאאוט או חותר לצבור יותר נקודות מיריבו במהלך 12 הסיבובים.

בניגוד לאגרוף, ווינג צ'אן לא תוכנן ולא נוצר עבור ספורט. הוא עוצב עבור הגנה אישית. עבור אותן סיטואציות בו יכול למצוא עצמו אדם בסכנת חיים. לכן, המטרות, העקרונות והאסטרטגיות הנן שונות לחלוטין מאלו אשר בספורט.















יציבות ומבנה הנם בעלי חשיבות עילאית בווינג צ'אן. זו הסיבה שהאסטרטגיה בווינג צ'אן היא לא לבעוט ממרחק אלא לבעוט מטווח קרוב כאשר כבר נוצר מגע עם היריב. לוחם הווינג צ'אן ישתמש במגע או ב"גשר" זה בכדי לייצב עצמו עוד יותר.

יציבות הנה כאמור קונספט לחימתי חשוב בווינג צ'אן אך אין זה אומר כי המתאמן מתכוון להישאר סטטי במהלך כל הקרב. זה רק אומר שהמתאמן לא יזוז ובוודאי לא ייסוג לאחור ללא צורך.

במידה ותוקף מסתער עליך ונע קדימה ואתה נסוג לאחור, מה שיקרה בקרב מתאמנים באמנויות לחימה רבות ובקרב אלו שאינם בעלי רקע, אתה כנראה תישאר מחוץ לטווח ההכאה בדיוק כמו התוקף. נסיגה לאחור למעשה מבטלת את יכולות ההתקפה שלך ואת היכולת שלך לסיים קרב.





לכן, עמידת הלחימה בווינג צ'אן חייבת להיות חזקה ויציבה. היא חייבת להיות עם יכולת לספוג כוח מגיע. באותה נשימה, העמידה חייבת לאפשר ללוחם את הכוח להתקדם, לסגור את המרחק בינך ובין היריב או לנגח את מבנה היריב, לבעוט בו, לשבור את רגליו או להפילו.

יכולת זו מושגת באימונים המתקדמים בשיטה שלנו.





הכותב , מוטי פנסו B.Sc.,M.B.A תלמידו של גרנד מאסטר לו מאן קאם, הנו חבר בפדרציה העולמית של ווינג צ'ון קונג פו משפחת ייפ מאן, בראשותו של רב אמן לו מאן קאם, אחיינו של ייפ מאן.