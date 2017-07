הצעה שלא ניתן לסרב לה

7/2017

מכירים את זה שמציעים לכם משהו

ואומרים לכם

תשמע או צ'מע

(מתי האקדמיה העברית תכניס את התיקון המתבקש הזה של צ'מע צורת ציווי, הידמות של ת' מיותרת שבכלל לא היתה צריכה להיות מלכתחילה במילה "שמע")

זה הכי טוב שתוכל לקבל

take it or leave it

ואתם לא ממש בעמדת מיקוח, ואתם לא שווי כוחות,

אתם לא יכולים לקבל יותר

אתם יכולים לקבל רק פחות, או להישאר בלי כלום בכלל

ומוצאים את עצמכם בחלופה שבה אתם ברירת מחדל של מישהו

אתם כמו גחליליות או הפרפרים האלה שעפים לתוך פרוג'קטורים של מגרשי ספורט, כי אתם נמשכים חזק לאור, "היי זו השמש. היא במרחק נגיעה"

עכשיו מה אם ההווה שלכם הוא אוסף הצעות שפשוט לא יכולתם לסרב להן.

מה זה אומר עליכם.

שהחיים שלכם סרט מאפיה איטלקית. לא. זה הניחוש שלי.

זה כמו הסיכומים האלה בצבא של "איחלתי לחייל הצלחה בתפקידו החדש"

רק שהפעם זה "הסברתי לו את מיקומו ביקום".