8/2017

All I Believe In

אני לא יודעת אם זה המחזור, הפרידה מהחברה הטובה או פשוט תקופת השגרה הזו, אבל התעורר בי החשק ליצור. יש לי צורך ליצור משהו מדהים. לאפיין אפליקציה מהממת, לעצב ולפתח אתר אינטרנט מטורף עם שותף מוצלח ולעשות מזה כסף. בא לי ללמוד משהו שיהיה באמת שימושי, בניגוד לכל הבולשיט שאני מרגישה שאני לומדת כל היום. אני צריכה הזדמנות.