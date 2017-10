כינוי: Almost Angel

מין: נקבה







שירים שמזכירים לי רגעים איתך









Firestone

https://www.youtube.com/watch?v=9Sc-ir2UwGU בשנה הראשונה שלנו הייתי בעננים, האמנתי שאנחנו ביחד נגיע רחוק יותר מהכוכבים, האמנתי בך ובזה שתציל אותי מעצמי. אחד הרגעים שהשיר הזה גורם לי להיזכר בהם זה היום הולדת הראשון שחגגת לי. כשהתעוררתי בבוקר כלכך התרגשת כי היה לך כלכך חשוב לשמח אותי, עשית לי חפש את המטמון וזה היה ממש ראוי להערכה כי כבר גרנו ביחד, וזה חפש את המטמון הכי כיפי והכי מושקע שאי פעם ראיתי. אחרי זה הלכנו לקניון ושם קנינו את הספר "מדריך כיס לאישה" והלכנו לפארק הגדול ושם ישבנו וקראנו ביחד, לא יכלתי לבקש רגע יותר טוב מההוא, כשהייתה כבר רוח סתיו שנשבה והיה ריח של הרגשה טובה באוויר, כאילו זה בטוח היה יום מושלם לכל העולם כולו, ואני זוכרת שלא הצלחתי להפסיק לחייך באותו יום, בקטע של כבר כאבה לי הלסת ועדיין לא הצלחתי להפסיק, והסתכלתי עליך וראיתי כמה סיפוק יש לך בעיניים לראות אותי כלכך מאושרת, ולא הצלחתי להפסיק לחשוב 'מה עשיתי טוב בחיים האלה שמגיע לי אותך?'

"we litgh up the world"









Beautiful now

https://www.youtube.com/watch?v=n1a7o44WxNo אני זוכרת את אחד הריבים שלנו בזכות השיר הזה, רבנו ובמשך כמה ימים לא דיברנו, והיה לי כלכך קשה שלא היינו מדברים כי בראש שלי דיברתי איתך כל הזמן.. בסוף זה התפוצץ ואני זוכרת שרשמת לי הודעה ארוכה ויפה שאחריה הרגשתי שהלב הפגוע שלי מתרפה ונמס- ישבת ברכב ליד יד לבנים ושמעת בלופ את השיר הזה ואני באתי אלייך והתיישבתי בכיסא לידך ,וככה ישבנו שם במשך זמן מה, החזקנו ידיים ושמענו את השיר הזה כלכך הרבה פעמים שאחרכך לא רצית לשמוע אותו יותר אפעם.





Let's live tonight like fireflies"

And one by one light up the sky

"We disappear and pass the crown







I want you to know https://www.youtube.com/watch?v=X46t8ZFqUB4 השיר הזה מזכיר לי חורף, ואת התקופה שרק עברתי לגור איתך. זה היה חודש שהייתי נוסעת כל יום לבית לווינשטיין ופעם יצאתי מהבית והיה קר וטפטף, שמעתי את השיר הזה וחשבתי לעצמי האם קר לך, וכמה הייתי רוצה לחזור למיטה לתוך החיבוק שלך. זאת לא הייתה תקופה כלכך קלה בשבילי כי ברחתי אליך מהבית של ההורים שלי בגלל מה שקרה עם אח שלי, אבל עדיין התגעגעתי לאמא שלי כלכך.. לילה אחד כלכך התגעגעתי אליה כלכך שהתחלתי לבכות, אתה באת אלי וחיבקת אותי ואמרת שאתה תהיה כל מה שאני צריכה ושיהיה לי טוב יותר.



"Honey, it's rainin' tonight But storms always have an eye, have an eye Tell me your cover tonight Or tell me lies, tell me lies, lies, lies..."



Be together https://www.youtube.com/watch?v=GZSsOEqgm0c

בהתחלה השיר הזה התקשר אצלי לזה שאני כלכך פוחדת לאבד אותך,אני חושבת שהיו לי באותה תקופה קצת חרדות לגבי זה שאנשים שאני אוהבת ימותו וזה היה כשהתחלת לעבוד במשטרה כמטמיע והיית צריך לנסוע נסיעות ארוכות והייתי כלכך דואגת כל פעם שהיית יוצא מהבית שאולי לא תחזור.. אז עד שהיית מגיע למקום הייתי מסתכלת כל כמה שניות על הפלאפון לראות עוד כמה זמן אתה אמור להגיע, התחרפנתי.. ואני חושבת שחירפנתי גם אותך עםזה, למרות שנראלי שגם הרגשת קצת חמים ונעים בלב שאתה כלכך חשוב למישהו שהוא כלכך פוחד לאבד אותך. באותה תקופה הרגשתי שגם אתה פוחד לאבד אותי. והבנתי שבאיזשהו שלב פשוט הפסקת לפחד מזה כלכך, ואני חושבת שזה מה ששבר אותנו.. ואותי. עם הזמן השיר הזה התחיל לתקשר אצלי להרגשה שאולי לא נועדנו להיות ביחד.. ואולי בזמן אחר או בעולם אחר כן נצליח להיות ביחד טוב יותר..



"maybe if the stars align Maybe if our worlds collide Maybe on the dark side We could be together"









Pillowtalk https://www.youtube.com/watch?v=C_3d6GntKbk

השיר הזה מזכיר לי את הנסיעה שלנו לצימר. את איך שעשינו את הז'קוזי ושם עשינו סקס.. את איך שהלכנו לישון שנצ והתעוררתי כלכך חרמנית שאנסתי אותך מתוך שינה.. אני זוכרת את ההרגשה של לשכב לצידך ולהרגיש ששום דבר רע לא יכול לקרות לי עכשיו יותר. להרגיש שהעולם שלי שלם-כי אתה נמצא בו- מצאתי את הבית שלי.

אני זוכרת את ההרגשה הזאת מכל הפעמים ששכבנו על המיטה בדירה של אמא שלך ואתה פשוט חיבקת אותי- חיבקת כאילו לא התראינו שנים.. וכלכך התגעגעת.

"I love to hold you close tonight and always"



Symphony https://www.youtube.com/watch?v=aatr_2MstrI השיר הזה מזכיר לי את מתי שנפרדת ממני, ביום העצמאות. הייתי שומעת את השיר הזה וחושבת כמה שאני רוצה להבין-אותך, את מה שקרה בינינו, ולמה מגיע לי יחס כזה ממך. הרגשתי שאני לא מכירה אותך פתאום.. שכל מה שחשבתי שהוא נכון וכל מה שאני יודעת, הוא בכלל לא נכון ואני כנראה לא באמת יודעת. פתאום לא היית הזוהר שלי יותר.. רצית להיות הזוהר של עצמך, ולא הצלחתי להבין למה אני יותר לא טובה מספיק..?

"i just want to be part of your symphony"







Love me like you do https://www.youtube.com/watch?v=AJtDXIazrMo באותה תקופה עשיתי פסיכומטרי, התחרפנתי וחירפנתי אותך, ועדיין נשארת מספיק שפוי בשביל להחזיק אותי שאני לא אתפרק- רק בזכותך עברתי את זה, היית העמוד שלי.. ואני זוכרת איך בכל התקופה הנוראית הזאת פשוט אהבתי אותך כלכך והשיר הזה גרם לי ללב שלי להתפוצץ כל פעם ששמעתי אותו וחשבתי עליך.





All of me https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg את השיר הזה שמעתי כשהייתי בדרך אליך באופניים, זה היה בפעם הראשונה שנפרדת ממני וידעתי בדיוק איפה תהיה- על האבן הגבוהה בפארק שמאחורי הבית שלך. ישבת שם עם האוזניות הגדולות שלך ושמעת מוזיקה ואני עליתי אליך, לקחתי לך את הפלאפון ושיניתי בפייסבוק שלך בחזרה לזה שאנחנו במערכת יחסים ואתה פשוט הסתכלת עלי בהלם.. ואז חייכת חיוך קטן. בנסיעה הזאת אליך יחד עם השיר הזה הגעתי להחלטה שאני אתן לך את כל כולי-כי אתה ההתחלה והסוף שלי.



"you my end and my begining, even when im loosing im wining"









Mirrors https://www.youtube.com/watch?v=uuZE_IRwLNI

אתה הנפש התאומה שלי. אנחנו כמו גזר ואפונה, כמו צ'נדלר וג'ואי. אנחנו צדדים שונים של אותה מטבע. ידעתי מה אתה מרגיש כי פשוט הרגשתי אותך.. ואני חושבת שעם הזמן איבדתי את היכולת הזאת ולכן הייתי צריכה שתדבר איתי, שתגרום לי להבין אותך גם במילים כי אפעם לא הייתי בטוחה בעצמי שאני צודקת לגבי איך אתה מרגיש ומה אתה חושב- ואז כשדיברת איתי אז הבנתי יותר מתמיד כמה שאנחנו מתאימים.. כי הרגשת תמיד בדיוק את מה שאני הרגשתי. ואתה פשוט ידעת אותי, היו פעמים שהרגשתי שאני לא צריכה לדבר כי אתה פשוט יודע מה אני מרגישה ומה עובר לי בראש, זה היה מדהים. נפש תאומה.





"its like your my mirror, My mirror staring back at me"







Enough is enough https://www.youtube.com/watch?v=TlaE2x3vffw את השיר הזה שמעתי עוד לפני שנהיינו ביחד, הייתי נוסעת איתו באופניים עד הפארק הגדול ושם יושבת ושומעת אותו וחושבת עליך, קיוויתי שפתאום תבוא ותישב לידי ונשתוק ביחד, ואולי בהמשך נדבר. כלכך רציתי לדעת אותך, להכיר אותך ולהיות שם בשבילך אפילו שכל הזמן אמרת לי שאתה לא רוצה. רציתי להיות זאת שגורמת לך לחייך ולהיות מאושר. השיר הזה היווה סוג של השראה לזה שלילה אחרי שחלמתי עליך, התעוררתי והחלטתי ללכת לעשות קעקוע של כנפיים. מחשבה כלכך תמימה ומפגרת אבל באה מכל הלב- רציתי להיות המלאך השומר שלך, חשבתי שיש בי מספיק אור כדי להאיר את שנינו.

אפשר להגיד שבסופו של דבר נכשלתי בזה, כי לא הבנתי שלא אני זאת שצריכה לרצות את זה בשבילך- אלא אתה צריך לרצות את זה בשביל עצמך. ועם כמה שאני רוצה שתדבר איתי ותשתף אותי- זה לא יקרה כי ככה אני רוצה, זה יקרה כי אתה מוכן לרצות אתזה כמוני.



"If you cry, I'll be there at your side, If you lost, I'll be there shining my light."





gotten https://www.youtube.com/watch?v=pvIfFQnBsH0

רק עכשיו אני מבינה את השיר הזה באמת ולמרות שגם פעם השיר הזה היה גורם ללב שלי לפעום קצת יותר מהר- עכשיו יש לו פשוט משמעות חזקה יותר.

השיר הזה מזכיר לי את הלילה שבו שיחקנו במשחק שתייה כלשהו, ושתינו המון- המון. באיזשהו שלב באותו ערב התחלנו לדבר, ואז לפתע חיבקת אותי ופשוט התפרקת עלי, חיבקתי אותך בחזרה חזק והרגשתי אותך. הרגשתי ממך שהבנת שסוף סוף הגעת הביתה.. ואתה יכול להרשות לעצמך להוציא את כל הכאב החוצה סוף סוף. הבנתי אותך כי הרגשתי כמוך.



"So nice to see your face again Tell me how long has it been Since you've been here (since you've been here) You look so different than before But still the person I adore Frozen with fear I'm out of love but I'll take it from the past I'll let out words cause I'm sure It'll never last

And I've been saving These last words for one last miracle But now I'm not sure I can't save you if You don't let me You just get me like I never Been gotten before "











I like me better

https://www.youtube.com/watch?v=iJiVn8e21Oc

עם השיר הזה הבנתי שעם כמה שאני אוהבת אותך.. אני צריכה לאהוב את עצמי יותר. אם אני לא רוצה לאבד את עצמי לגמריי אני צריכה לדעת מה אני שווה ושאני שווה מספיק כדי לא לתת לעצמי להיפגע יותר. ממצב של אתה אוהב אותי בלי גבולות, בלי אגו ,עם המון התרגשות ומוכן לצאת למלחמות ולהזיז הרים בשבילי - הגענו למצב שבו אני אוהבת את עצמי קצת יותר ממך, עכשיו אני אזיז את ההרים בשביל עצמי, אני לא אפגע בעצמי, אני אתייחס לעצמי טוב יותר כי זה מגיע לי.

ואני תמיד אשמור על עצמי- שלא אעלם ולא אדעך.





"i like me better if i there you"



תודה שהיית.. ותודה על מי שהיית.

הזיכרונות יישארו איתי לתמיד- גם אם אתה לא.

אני מצטערת שלא הצלחתי להיות טובה יותר בשבילך.





<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Almost Angel , 12/10/2017 21:46