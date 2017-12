ובכל זאת, אסיים מה שהתחלתי

12/2017

אז אני עדיין בשוק מזה שישראבלוג עומד להיסגר, ואז נזכרתי שהתחלתי את "דברים שעושים לה טוב" ואני לא קרובה ללסיים!

מאמינה שאם אפרסם מהיום ועד סוף החודש פוסט בכל יום, אספיק.

אז אני ממשיכה :)

151.כשמישהו שלא פגשתי מלא זמן שמח לראות אותי - בהחלט משמח.

152.לקרוא מכתבים ישנים שכתבו לי - כן זה ממש כיף! בא לי לגלות יום אחד מכתב או מכתבים מלפני מיליון שנה..זה מקבל משמעות לגמרי שונה.

153.היומן שלי - איזה? זה שאני כותבת בו דברים שקשורים ללימודים או זה שמתפקד כיומן אישי שלי שהולכים לקחת לי בסוף החודש הזה לצמיתות? :(

154.כשמישהו חוטף לי את הפלאפון ואני רצה אחריו ברחבי בית-ספר - אני יכולה לירות לו בראש. מה משמח בזה?!

155.להצחיק את עצמי - כן..אפשר להגיד.

156.כריות גדולות ורכות - כן..

157.דפי שורות ריקים, שמחכים שיכתבו עליהם - פחות..היד כבר כואבת, בשביל זה יש בלוג :)

אוף :,(

158.לפתוח קופסא חדשה של סבון - נו נגיד

159.חבילה של צבעי עיפרון - כן D: כל הצבעים האלה..עפרונות/עטים/טושים/מרקרים..אני אוהבת צבעוניות כזאת..

160.ארוחת צהריים חמה כשאני חוזרת הביתה - זה נכון.

161.בגדים קצרים - כן!! שונאת את כל השכבות של החורף!

162.ריח של ספר חדש - כן אני אוהבת!

163.תיבות נגינה - כן D:

164.ללכת יחפה ברחוב - מה

165.בלוני הליום - לא יודעת..אף פעם לא שאפתי את האוויר כדי לקבל קול מצחיק כזה..משום מה זה תמיד נתפס בעיניי כמשהו מסוכן חח

166.לילות לבנות - לגמרי! אני טיפוס של לילה...לא משנה כמה היום היה ארוך/עמוס/קשה..אני מקבלת מרץ ועניין בלילה.

167.היום הראשון בשנה שאוכלים בו אבטיח - מתפקד בתקופה האחרונה בחיי גם כ"תקופת מבחנים מתקרבת"...אז פחות חח

168.כשמספרים לי שמישהו נתן לי מחמאה - כן..נחמד.

169.מחברות עם כריכה קשה וצבעונית - נגיד..

170.שיחות נפש - תלוי עם מי. לפעמים זה כיף עם אור, לפעמים עם עצמי בבלוג. מעבר לזה לא רואה את עצמי עושה שיחת נפש עם מישהו בעולם.

171.כדורי שוקולד עם קוקוס - לגמרי!

172.פרות משה רבנו - אלוהים יעזור

173.מעטפות של מכתבים אישיים - כן אני אוהבת D:

174.נרות ריחניים - וואי פעם ממש אהבתי..היו לי הרבה כאלה..

175.אנשים שרגישים לדגדוגים - שונאת את הקונספט הזה של דגדוגים באופן כללי..לא מבינה מה הצורך לדגדג מישהו, וממש שונאת כשמדגדגים אותי.

176.לוחות שנה - זה מוזר ומשום מה אני מסכימה עם זה חח

177.חנויות מזכרות - נו נגיד

178.עצי שסק - לא יודעת, לא נפלתי

179.אלבומי תמונות - בהחלט. יקר ערך.

180.שמיים מלאים בכוכבים - האמת שיש בזה משהו. לא יודעת מתי בפעם האחרונה יצא לי סתם לבהות בשמיים עם כוכבים..

181.ההרגשה שאחרי ריצה ארוכה - כן! זה כיף.

182.להשמיע למישהו שיר אני מאוד אוהבת - זה מקבל משמעות כשאותו אדם אוהב את זה בחזרה.

183.כשלשמיים יש צבע מיוחד - כן! (((:

184.כשמתבטל שיעור בבוקר, ואפשר לקום שער מאוחר יותר - חלום חיי!

185.לדבר עם עצמי בקול כשאני לבד בבית - אז לא רק אני עושה את זה?!?! יואווו אני מתה XD

186.לנמנם על ערסל - כיף!

187.לחלום על מישהו שאני אוהבת - פחות..החלומות שלי בדרך כלל לא כיפיים אלא מוזרים או מעניינים..אז השאלה מה חלמתי עליו. אם החלום הזה לימד אותי משהו, סבבה. אם חלמתי שאנחנו ביחד ובמציאות אנחנו לא, זה באסה. אם חלמתי שקורה משהו רע ואז קמתי, זה סבבה חח

188.שעות בין ערביים - תלוי מה אני עושה בהם :)

189.נרות על עוגת יום הולדת - יותר מתחברת לעוגה עצמה חח

190.קופסאות תכשיטים מעץ - לא מתחברת

191.טיולים ליליים - תלוי לאן, עם מי..

192.חתולים שלא בורחים - להפך! תברחו, יותר טוב חח (סתם, יכולה להבין למה הכוונה פה..)

193.ריק של דלק - אממ..יש בזה משהו

194.פרפרים בבטן - לא יודעת..בדרך כלל לא יוצא לי לחוות את זה..

195.מקלחת טובה לפני השינה - תמיד (:

196.להסתובב ברחוב עם זר פרחים - מה?

197.להדליק את הרדיו ולשמוע שיר אהוב - כן! זה ממש כיף (:

198.ריח של לחם טרי - וגם הטעם ;)

199.לראות זוג זקנים מטייל בפארק בזרועות שלובות - זה חמוד :) במיוחד היום שכל זוג שלישי מתגרש..לא מובן מאליו.

200.לעבור ליד גן הילדים שלמדתי בו - נגיד..

201.אקווריומים עם דגי זהב - בגלל שעומדים לשרוף לנו את כל היומנים האישיים, אז התחלתי לדפדף אחורה בבלוג הישן ומצאתי פוסט אחד שכתבתי בו (לפני מיליון שנה) שאחד מדגי הזהב שלנו מת...ואז כתבתי: "נו...לא משנה" XDDD אני מזעזעת חח

202.כדור שלג מזכוכית עם פיה קטנה בפנים, שיורדים עליה פתיתי שלג כשמנערים אותו - באמת אהבתי את זה פעם :)

203.מיץ פטל - לא נורא אבל לא נפלתי מהכיסא. לא חסידה גדולה של מיצים.

204.נסיעות ליליות בדרך הביתה - האמת שלנסוע עם האוטו שלי זה תמיד כיף כי יש מוזיקה טובה :) אני בעיקר אוהבת את הנסיעות הארוכות בין חיפה וירושלים..

205.השנייה לפני שקופצים למים בבריכה - נו נגיד

206.לקבל ממנו אסמס - "אפשר להתקשר?", לענות מהר "כן" ולהתרפק על השניות המתוקות עד שאני מקבלת ממנו שיחה נכנסת - טוב אז קודם כל תנו לי להקיא מרמת הדביקות. ואחרי שסגרנו את הפינה הזאת - אני שונאת ששואלים אותי אם אפשר להתקשר. תתקשרו! אם אני לא יכולה לדבר אני פשוט לא אענה..זה הקטע של פלאפון!

207.דוכני תכשיטים - בעיקרון כן :)

208.לספר למישהו חלום שחלמתי - לא, אני לא אוהבת. רק לבלוג. שעוד מעט לא יהיה לי.

209.לראות שהוא מחובר בצ'אט של ג'ימייל - מה? מישהו בכלל משתמש בזה? היא כתבה את זה ב-2012..כבר היה ווטסאפ אז חח..מה נסגר?..

210.ספונטניות - אני הכי לא כזאת.

211.כרטיסי ברכה - נו נגיד

212.הכרת תודה - נו..נגיד

213.כשקורה משהו טובה ככה פתאום, בהפתעה - נווו...נגיד

214.יקיצה טבעית - אהבת חיי.

215.להוציא עוגה מהתנור - ולאכול אותה ישר אחרי שהיא יצאה מהתנור!! D:

216.חנויות פרחים - האמת שזה נחמד..

217.לדמיין איפה אני אהיה בעוד חצי שנה - פחות..לא מרגישה צורך לדמיין את זה..מה גם שזה בדרך כלל די ברור לי.

218.לריב עם מישהו בצחוק - לא מתה על זה

219.כשאומרים לי "בדיוק דיברנו עלייך" - כן (:

220.שוקולד עטוף בנייר כסף צבעוני - תלוי אם השוקולד טעים ;)

אתמול היב לי בוחן באלגברה לינארית...כמעט לא למדתי! ומשום מה הצלחתי לכתוב תשובה לכל השאלות..

בטוחה שחלק מהדברים לא נכונים חח

יש מצב שאני אפתיע, אבל אני לא מסתמכת על זה..

האמת שכבר עלה פתרון לאתר אבל אני שונאת להתבאס לפני שאני מקבלת ציון :/

אז אולי בינתיים לא אסתכל על זה..לא יודעת, נראה.

בכל מקרה, אוכל להאשים בזה רק את עצמי..המבחן היה הוגן ואני לא למדתי, בעיה שלי..

לא מצליחה לעכל שאני לא אוכל לכתוב פה יותר. הלוואי שהיה מה לעשות. אפילו מוכנה לשים על זה סכום שלהו של כסף. אבל אמרו שעלות ראשונית היא 40 אלף ש"ח ואני בטח לא אשים לבד סכום כזה. תכלס, נגיד הייתי מוכנה לשים 1000. 40 אנשים כמוני וסגרנו פינה ראשונית! זה אדיר.

תכלס? הייתי שמה 2000. ואז אנחנו צריכים רק עוד 20 כמוני! זה ממש נשמע לי אפשרי.

זה מצחיק כי בדיוק אני לוקחת קורס על מימון המונים ואנחנו צריכים לחשוב על פרויקט שקשור לאוניברסיטה ואז לחשוב על דרך לגייס 40 אלף ש"ח...האירוניה צוחקת עליי.

אנשים מציעים כתחלופה את wordpress או את בלוגר..לא יודעת. נראה לי מוזר מידי.

בחנתי קצת את תפוז..אין אווירה של בית אבל אולי אלך על הפורמט הזה בסוף..נראה לי לא כזה נורא.

בכל מקרה אקח לי את הזמן לחשוב. בינתיים אני פה.

אמא שלי בקושי מתקשרת איתי מאז מה שקרה...שלחה לי בתחילת השבוע הודעה על משהו לא קשור..

אני יותר נפגעת ככל שעובר הזמן. זה באמת לא יפה.

גם ככה אני מרגישה לבד בכל מה שקשור למוזיקה..היא ממש מחזקת את התחושה הזאת. פשוט רעה.

יאללה אני אלך לאכול משהו ואז אשקר לעצמי שאני לומדת או מנקה את החדר :)

Panic! At The Disco - Turn Off The Lights

שיר יפה של פאניק :)

סימבולי משהו..

נופ