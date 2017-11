מלאו כאן את כתובת האימייל

11/2017

a fortune for your disaster

בשעה טובה קניתי כרטיס להופעה של fall out boy!!!! ב4.4.18 אני אראה אותם באמסטרדם, ואני כבר לא יכולה לחכות!!! מה שכן, ההופעה הזאת גוזלת ממני הרבה זמן לימודים והרבה כוחות נפשיים. מי היה מאמין שכל כך מסובך לטוס לראות הופעה בחו"ל. זה התחיל מזה שהמון זמן התלבטתי לאן לטוס..כל אחד אמר לי משהו אחר.. בסוף נסגרתי על אמסטרדם. ואז התחיל הלחץ מהמכירה המוקדמת. גם הזמנתי את האלבום, גם נרשמתי לתפוצת מיילים..ובכל זאת לא קיבלתי קוד למכירה מוקדמת :( אבל, באופן די מפתיע, מסתבר שיש קוד אחד ששלחו לכולם או משהו כזה, אז מישהו נתן לי את הקוד וככה הצלחתי לקנות כרטיס בערך חצי שעה אחרי שהמכירה המוקדמת נפתחה. האמת שקצת התבאסתי כי למה לא שלחו לי קוד??? אבל העיקר שהצלחתי. האמת, יש עוד משהו שאני חוששת ממנו...הכרטיס שאני בחרתי היה "best available" וזה הוביל אותי בעצם לסוג היחיד שיש. "standing-seated"....מה זה אומר?! עמידה או ישיבה? אני רוצה להיות הכי מקדימה!! גם אם אני צריכה לשלם יותר. אבל היה רק מחיר אחד..לא ראיתי כרטיסים יותר זולים ויותר יקרים. מוזר מאוד מאוד. אז אני עוד צריכה לברר את זה. זה הזמן לחפש איזה מעריץ הולנדי ולחפור לו באנגלית קלוקלת. טוב, אז עכשיו צריך טיסות. בסוף אני טסה לבד. ולכן אני טסה ליומיים. אין לי באמת מישהו שאני רוצה לטוס איתו ואני מעדיפה לא להתייחס לזה כטיול אלא רק כהופעה. בכל מקרה לא היו אנשים שכל כך רוצים לטוס איתי חוץ מאמא שלי...וממש לא בא לי לטוס איתה לחו"ל. אם הייתי רוצה לטוס איתה לחו"ל הייתי עושה את זה כבר מזמן בלי קשר להופעה. והיא, היא לא מבינה. היא כל הזמן אומרת לי "באמת שאני רוצה לבוא איתך! אבל אני מבינה, אולי את רוצה להיות עצמאית בלה בלה"...ואני לא יודעת איך להסביר לה שאין שום קשר לזה שאני רוצה כאילו להיות עצמאית, זה קשור לזה שאני לא רוצה לעשות איתה טיול לחו"ל. תכלס, אפילו ההפך, אני ממש הייתי מעדיפה לא לנסוע לבד. הלוואי שהייתי מוצאת מישהו שבא לי לטוס איתו. פשוט, לא איתה. יכול להיות שזה לא באמת יהיה כזה נורא לטוס איתה, אבל לא רוצה. בכל מקרה! כרטיס טיסה. בגלל שהתאריכים הם בדיוק על חול המועד אז הטיסות יקרות ובקושי נשארו! כנראה שבסוף אלך על טיסה לא ישירה. כן, זה ממש מפגר לנחות נחיתת ביניים בדרך לאמסטרדם, אבל אין ברירה! טיסה ישירה עולה איזה 1000$ וטיסה לא ישירה זולה פי 2. בכל מקרה, אני בקשר עם סוכנת נסיעות שאמא שלי המליצה עליה, מקווה שהיא באמת תמצא לי טיסות נורמליות. ו..צריך גם דרכון. מסתבר שזה סיפור שלם. צריך דרכון ישן (שלא חשבתי לקחת אותו איתי לירושלים ועכשיו אני פה 3 שבועות), וצריך לקבוע תור מראש (קבעתי לעוד 3 שבועות, מה אני אעשה..גם ככה לא היה הרבה יותר מוקדם מזה). מקווה שאוכל להזמין טיסה בלי דרכון. אחרת אני אצטרך לרכוב על גמל כל הדרך לאמסטרדם. זהו אז בינתיים יש לי 4 משימות להשלים להופעה: -לוודא שהכרטיס להופעה הוא באמת לפרונט ולא לאיזה יציע. -להנפיק דרכון -להזמין טיסות -להזמין עוד 3 אלבומים של FOB שעדיין לא הזמנתי. זאת המשימה הכי פחות מסובכת חח. כשאני אעבור את כל המכשולים האלה בשלום, אני אתחיל לחשוב על דברים שיכולים לעניין אותי באמסטרדם ביומיים האלה. (ואני אתחיל מלהזמין מלון. חשוב חח) אמנם כל ההכנות מורטות עצבים, אבל אני מאמינה שזה ממש משתלם. אמא שלי ממש ביאסה אותי היום. דיברתי איתה על הטיסות ועל הסוכנת שהיא נתנה לי..סתם חפירה שגרתית שלי בכל מה שקשור לטיסה הזאת. ואז היא כרגיל הציעה את עצמה ואני סירבתי בנימוס. ואז תוך כדי השיחה היא התחילה להגיד שלטוס ליומיים זה פשוט לא שווה את זה. ואני באמת לא מבינה למה היא אומרת את זה כי אני כבר איזה חודש חופרת לה שאני מעריצה שלהם יותר מ10 שנים וזה חלום שלי ללכת להופעה שלהם. אז אמרתי לה את זה ושאלתי אותה מה האלטרנטיבה לדעתה. לא לטוס? לוותר על החלום שלי? והיא אמרה שכן. אני לא מבינה מאיפה האטימות הזאת. ממש התאכזבתי ממנה. ואז היא אמרה "נופר אני חייבת להגיד לך משהו, זה עומד לי על קצה הלשון" ואני כזה "...?" וחשבתי שהיא שוב הולכת להגיד משהו בסגנון "אולי בכל זאת אני אבוא איתך???" או משהו כזה.. והיא אומרת לי: "את אומרת תודה שחינכתם אותי לחסוך, אבל פה? את מתגלה כהכי בזבזנית בעולם". ישר אמרתי לה שאני לא מדברת איתה על זה יותר, תודה על העזרה, וניתקתי את השיחה. אני באמת לא מאמינה שהיא אמרה לי את זה. אני לא יוצאת עם חברים כמעט אף פעם, אני בקושי קונה בגדים, ומאז שהשתחררתי אני כמעט תמיד עובדת בשתי עבודות במקביל. גם עכשיו, בתור סטודנטית, אני עובדת בשתי עבודות. הם אמנם עוזרים לי כספית, אבל זה רק כי הם מתעקשים ואני יודעת שהייתי מסתדרת מצוין בלעדיהם. חסכתי הרבה כסף וגם אם הם יחליטו בהפתעה לא לתת לי יותר שקל אני לא אצטרך לרדת ברמת החיים שלי כי אני אוכל לשלם על הכל בעצמי. אפילו ממשכורת של 500 ש"ח בצבא הצלחתי לחסוך! איך היא מעזה להגיד לי שאני בזבזנית?! היא טסה לחו"ל פעם בחצי שנה ואין שבוע שהיא לא חוזרת מהקניון עם משהו חדש. אמרתי לה פעם מילה על זה? לא! כי יש לה כסף לזה! אבל גם לי! אנחנו לא שונות בעניין הזה. מילא אם ההופעה הזאת הייתה גורמת לי להיכנס למינוס, הייתי מבינה את זה. אבל זה ממש לא קרוב להיות המצב. היא עכשיו בקטע של צמחים. מטפחת כל מיני עציצים. משרישה כל מיני ירקות. אני אומרת לה משהו על בזבוז כסף? בזבוז זמן? לא! למרות שזה נראה לי הדבר הכי מיותר בעולם...כל אחד והתחביבים שלו. "לחו"ל נוסעים כדי לראות מקומות", ככה היא אמרה לי היום (ותמיד). מי היא בכלל שתגיד לי למה לנסוע לחו"ל?! כל כך מאוכזבת ממנה. באמת. אם היה לי עוד קמצוץ של התלבטות אולי אולי, באמת רק אולי, לטוס איתה...עכשיו אין סיכוי. היא פשוט הרסה לי את כל היום. הסתגרתי בתא שירותים באוניברסיטה רק כדי שלא יראו אתי בוכה. כל כך מביך.. טוב חמודים, אני צריכה ללכת לסופר ואז להמשיך ללמוד.. אז אחזור לעדכן בהזדמנות :) ההתמכרות של היומיים האחרונים: Fall Out Boy - Don't You Know Who I Think I Am? - live אין גרסת אלבום רשמית ביוטיוב, אז צירפתי גרסת הופעה חיה מעולה! מהעמוד הרשמי שלהם :) בכללי האלבום הזה, infinity on high, הוא אחד האלבומים היותר טוב ששמעתי בחיים שלי. רוצו לשמוע. נופ

נכתב על ידי nofaru , 27/11/2017 17:48