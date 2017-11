מלאו כאן את כתובת האימייל

Worse Then Nicotine

אני פשוט אסון. לא תאמינו. זוכרים את הפריקה מהפוסט הקודם על הסיפור עם הטיול שנתי וההופעה? אז..שמתי לכם שיר סימפל פלאן שתחוו קצת. ומאז אני לא מפסיקה לשמוע שירים שלהם, ולא מפסיקה לראות הופעות שלהם ביוטיוב, והתחלתי לעקוב אחרי כל חברי הלהקה באינסטגרם ובטוויטר... מה יהיה?!!?!?! התמכרתי שוב. זה גרוע. אני לא מצליחה ללמוד ככה. האמת, שאני כן עוקבת אחריהם בפייסבוק וראיתי שהם בסיבוב הופעות לכבוד 15 שנה לאלבום NPNHJB (הראשון שלהם) אבל לא התייחסתי יותר מידי. עבר לי מול העיניים ודפדפתי הלאה. וגם שמתי לא מזמן דיסק אחד שלהם באוטו אבל שמעתי חצי ממנו (לדעתי אפילו שמעתי פעמיים את אותו חצי) והיה לי כיף ועברתי הלאה..לא הזיז. אבל פתאום כשדיברתי על ההופעה שפספסתי הכל עלה שוב. הסיפור הזה מציף אצלי רגשות שלא הרבה מצליחים להציף. אני בדרך כלל לא מופתעת, לא מזועזעת, לא מתרגשת. מכלום. אבל מה שהיה באותו זמן ניער אותי לגמרי. כנראה שאין הרבה דברים שחשובים לי בחיים כמו מוזיקה. חח, מה זה כנראה, זה ברור, אבל אף פעם לא קרה משהו כל כך קיצוני (מסתבר) שהכניס אותי למערבולת כזאת של רגשות. אז נזכרתי כמה אני אוהבת אותם, וחזרתי להקשיב לשירים שלהם. וזה כל כך כיף. ועכשיו זה ממש גרוע כי יש אינסטגרם והם די פעילים שם...זה פשוט נורא. קיצור..נגיד לפני יומיים אמרתי לעצמי "טוב אני אשים הופעה של שעתיים ואני אלמד תוך כדי". חחחחחחחחחחחח בטח. נראה לכם?? מצאתי את עצמי עם אוזניות על פול ווליום עושה מסיבה עם עצמי בחדר XD ואז אתמול, "טוב רק הופעה של שעה וחצי ואני גם אלמד תוך כדי ואז אני חוזרת ללמוד כי יש מלא מה לעשות". ... חחחחחחחחחחחחח בחרתי, לעזאזל, באחת ההופעות הטובות שלהם והיו כמה ביצועים מדהימים שראיתי שוב ושוב ושוב ושוב... ככה עד שהלכתי לישון. לא למדתי תוך כדי ולא למדתי אחרי. נו מה יהיה?? לא יודעתתת :( מוזיקה זה דבר כל כך ממכר. SP כאלה מושלמים. מה מצחיק? ההורים שלי היו בחו"ל והביאו לי את האלבום החדש של סימפל פלאן. כאילו, הוא כבר לא חדש, אם אני לא טועה יצא לפני שנתיים, אבל אני כזה "למה הבאתם לי את זה?! אני לא מקשיבה לשירים שלהם יותר". וזה עד עכשיו אצלי בחדר בעטיפה המקורית, לא נגעתי בזה. ועכשיו אני, מצד אחד, ממש רוצה לשמוע כבר את האלבום, ומצד שני קצת מפחדת להתאכזב.. מקווה שיהיו שירים טובים :) אעדכן, מבטיחה. FOB פרסמו עוד תאריכים של הופעות!!!!!!!!! ממש חיכיתי לזה! ופתאום היום ראיתי את זה ובשנייה הראשונה היה איזה קול שאמר בתוכי "אני רוצה לראות רק את סימפל פלאן" אבל אחרי שניה אמרתי מהההההההההההההההההההההההה את מפגרת????? חיכית לזה כל כך הרבה זמן!!!!! להפתעתי הרבה ההופעות נופלות בדיוק על חול המועד פסח!!!! כאילו מישהו הקשיב לתפילות שלי! (כאילו, לא באמת תפילות כן? חח..בתיאוריה) אז..יש 4 הופעות שאני יכולה ללכת אליהן: בפריז, באמסטרדם, בברלין ובהמבורג (השאר נופלות על לימודים או על ליל הסדר וכאלה..פחות מתאים). הפחד העיקרי שלי עכשיו הוא ששוב הכרטיסים ייגמרו תוך רגע ואני לא אספיק לקנות. אני אמות אם זה יקרה. המכירה המוקדמת נפתחת שבוע הבא. אני מתכוונת להילחם על זה. מתפללת לטוב. האמת, שהם קצת לא בסדר.. הם פרסמו ממש מעט הופעות! הם כתבו "UK and Europe, the next wave is here", ולא ברור אם יהיה עוד גל או שזה האחרון. בין המדינות שהם לא מגיעים אליהן: ספרד, פולין, אירלנד, איטליה, יוון....כאילו מההה?!?! מה נסגר איתכם?? אני ממש מקווה שזה לא הגל האחרון. לא לכולם יש כסף לנסוע למדינה אחרת או יבשת אחרת. אגב, הם פרסמו בגל הזה גם מקומות באסיה - אבל אין תאריכים עדיין ויש רק 5 הופעות. 4 ביפן ואחד בסינגפור. באמת כואב הלב על המעריצים. מילא ישראל, אני יודעת שהם בחיים לא יבואו לפה אז אני לא מצפה. אבל מדינות כמו ספרד או איטליה? נו בחייאת. סתם מתעללים. וגם ככה הכרטיסים להופעות שלהם נגמרים תוך כמה דקות, אז למה לא להופיע הרבה יותר?? לא ברור. טוב, אז נחזור לדבר עליי. עם מי אני אסע? לא יודעת! אני הולכת להביך את עצמי בפומבי ולפרסם פוסט בפייסבוק ששואל אם יש במקרה מישהו שעדיין מקשיב לשירים שלהם ורוצה לבוא איתי להופעה. הבעיה היא לא הנסיעה לחו"ל, לזה יש מתנדבים (אמא, אלינור, ויהיו עוד..אני בטוחה). הקטע הוא שאני לא רוצה ללכת להופעה לבד. יותר כיף ללכת ביחד. בגלל זה גם לא טסתי כל השנים. תמיד רציתי אבל לא היה לי עם מי ללכת. אחרי המוות של צ'סטר בנינגטון הבנתי שכל האמנים באים ממקומות כואבים ולכו תדעו מה יכול לקרות לאומן האהוב עליי בכל רגע, אז החלטתי שאני לא מחכה יותר. אני הולכת להופעה שלהם, גם אם זה לבד. ובכל זאת, יהיה נחמד לא ללכת לבד. אבל אלך לבד אם אין ברירה. אז, זה יהיה ממש מביך, כי בדרך כלל אני מקבלת תגובות של "תתבגרי כבר" במסווה של "כן גם אני שמעתי שירים שלהם פעם", אבל לא אכפת לי. כאילו, ממש אכפת לי, אני באמת סופר מובכת מזה, אבל אין ברירה. והמכירה המוקדמת שבוע הבא ואני מתה מפחד לא להצליח להשיג כרטיסים :'( מבטיחה לעדכן. יש משהו שאני ממש אוהבת בעצמי. אני לא משתנה. כשאני קוראת דברים שכתבתי פעם או מגלה דברים שחשבתי פעם, אני ממש מסכימה עם עצמי! מה הפעם? לפני חצי שנה בערך, כשגילית מחדש את P!ATD אמרתי לעצמי שאני כזאת סתומה ואיך לא טרחתי לשמוע יותר שירים שלהם כשהייתי צעירה יותר ואני לא מאמינה ופספסתי אותם והכרתי רק שירים מעטים. איך, איך אהבתי את FOB יותר מאשר את פאניק?? לא ברור. ואז חזרתי לשמוע גם FOB. והבנתי. הבנתי למה אהבתי אותם יותר. והצטערתי על זה שלא שמעתי יותר שירים של FOB לאורך השנים, איך הזנחתי אותם ככה? למה הם תמיד היו בצד? לא יודעת. באמת חבל. מאז, חצי שנה אני משלימה פערים. מידי פעם קונה עוד אלבום, מתמכרת לעוד שיר. באמת כיף. מפצה על השנים האבודות. לפני כמה ימים, חזרתי לשמוע SP. ואז הבנתי הכל. ברור למה P!ATD ו-FOB היו בצד כל השנים! כי סימפל פלאן פשוט מושלמים! פתאום מצאתי את עצמי משווה בין כל הלהקות וסימפל פלאן הרבה יותר מדברים אליי! פתאום מאוד ברור לי למה כל שאר הלהקות היו בצד כל השנים. אי אפשר להסביר את האהבה שלי לסיפמל פלאן. פאניק ופול אאוט בוי פשוט מעולים ואני מתה עליהם אבל SP הם אהבה שלי. הלב שלי שייך להם. הם מרפאים ומרסקים אותו כל פעם מחדש ואני לא עומדת בזה. כנראה שאני לא יכולה להכיל אהבה להרבה להקות בו זמנית. בגלל זה היום ראיתי את התאריכים והיה איזה קול שצעק "למי אכפת?? באסה שאני לא הולכת לעוד הופעה של סימפל פלאן!" אבל מיד השתקתי אותו. כי אני כן רוצה לתת תשומת לב לכל הלהקות. וכי כבר הייתי בשתי הופעות של SP. מה הייתי עושה שלי פאנק רוק. לא יודעת. החיים שלי לא היו נראים אותו דבר. אה, אגב, FOB הוציאו שיר חדש היום. הם כבר הודיעו לפני כמה ימים שהיום הם יוציאו שיר חדש. אבל הם לא אמרו שיחד איתו תפורסם גם רשימה חדשה של הופעות חח, זאת הייתה הפתעה. קיצור, השיר. שמעתי אותו פעם אחת בבוקר. ממש לא עפתי עליו. ואמרתי לעצמי שרגע, אני לא פוסלת ישר. אני אחת שקשה לה להתרגל לשירים חדש. אבל בשביל FOB אני מוכנה לעשות מאמץ. ובאמת עכשיו שמעתי אותו פעם שניה והוא לא כזה נורא. אין בו שום גיטרה, ממש לא רוק כמו שאני אוהבת, אבל עדיין יש בו כמה דברים ממכרים. שומעת אותו עכשיו פעם שלישית. את הסינגל הקודם אהבתי מהשנייה הראשונה ששמעתי, את זה לא. אבל לא נורא, הוא עדיין נחמד. לא כל שיר שלהם חייב להיות השיר שאני הכי אוהבת בעולם. חשבתי לעשות עוד נגלה של דברים שעושים לה טוב אבל כבר חפרתי פה וכדאי שאני אתחפף לפני שעוד סמסטר הולך לפח. Simple Plan - Your Love Is A Lie זה השיר השני שלהם שהכרתי, ובזכותו התאהבתי בהם. כל כך יפה. איך אפשר שלא להישאב לתוך העולם הזה? נופ

נכתב על ידי nofaru , 15/11/2017 20:05