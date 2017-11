מלאו כאן את כתובת האימייל

11/2017

אז שוב אני מבזבזת את הזמן

נשארתי שבת בירושלים כי יש הרבה מה לעשות (בעיקר להתאפס על לינארית וכלכלת ישראל) ואני לא באמת עושה משהו.. אז חשבתי שאם אני כבר מבזבזת את הזמן, לפחות אבזבז אותו פה. דברים שעושים לה טוב, נגלה 5: 121. כשמישהו מבין אותי בלי מילים - צודקת. 122. קרוסלה בגן שעשועים - לא עפתי על זה כשהייתי ילדה. 123. לקבל SMS ממישהו אהוב על הבוקר - האמת, פחות. בבוקר אני צריכה שקט. SMS ממישהו אהוב זה אומר שאני גם צריכה לענות לו ואז חלילה תתפתח שיחה. בבוקר אין לי זמן לזה. אני ממהרת ומאחרת. לא צריכה להתעסק בהודעות. אם כבר SMS ממישהו אהוב אז לפני השינה :) 124. לנצח בהתערבות ידידותית - נו נגיד. 125. ההרגשה אחרי שעשיתי משהו אמיץ - וואי האמת שלא. זה תמיד מסתכם במחשבה של "אם זה לא היה מצליח??!?!?! יש לי מזל שיצאתי בטוב ולא גרמתי לאיזה אסון!!". 126. לקנות משהו חדש לחדש - אף פעם לא הייתי מהמשקיעות בחדר. גם בצבא וגם עכשיו במעונות, לא תליתי דברים על הקירות, בחדר בצפון עדיין יש לי מיטת יחיד נגיד. לא יודעת..אף פעם לא הרגשתי צורך להשקיע בחדר. אני תמיד לא נמצאת בו הרבה. תמיד אני עובדת או לומדת. וגם אני אף פעם לא מסדרת או מנקה..כאילו אם כבר להזניח אז עד הסוף חח 127. להצליח לענות על כל השאלות במבחן - well, אם עניתי עליהן נכון אז זה בהחלט עושה טוב חח. 128. משחקי חברה בנסיעות מחוץ לעיר - אני מנסה להבין למה היא התכוונה. משחקים מאולתרים כאלה בתוך האוטו תוך כדי נסיעה? אוקיי.. נגיד. 129. תלתלים - לא!!! אני מתולתלת, ו-25 שנות ניסיון לגמרי אומרות לא. הלוואי והייתי לי מערכת יחסים טובה עם השיער שלי. אבל בינתיים לא התחברנו. אני באמת מנסה (בחיים לא נאבקתי על איזושהי מערכת יחסים כמו שאני נאבקת איתו) אבל זה לא מצליח כל כך. 130. כשחברה קולעת לי צמה בשיער - מה. 131. נסיעה במנהרה - אני חושבת שעם השנים זה כבר פחות מרגש. אבל אני יכולה להבין למה על מה היא מדברת. 132. ההתרגשות שלפני טיול שנתי - נכון, צודקת. אבל!!! פתחנו פה תיבת פנדורה. כשהייתי צעירה יותר מאוד אהבתי את Simple Plan. היום אני כבר פחות שומעת שירים שלהם אבל עדיין אוהבת אותם ומבינה למה הייתי שרופה עליהם בקטע מפחיד. אני עדיין מאוד מחוברת למוזיקה שלהם (לא מכירה את האלבום החדש - ההורים קנו לי אותו בלי שביקשתי והוא עדיין סגור עם העטיפה, מחכה לי בצפון שאשמע אותו ביום מן הימים) פשוט היום אני שומעת להקות אחרות מאותו סגנון. אבל הם באמת אחת הלהקות שאני הכי אוהבת בעולם. תמיד תהיה לי פינה (גדולה!) בלב בשבילם. כשהייתי בכיתה י"א, הם באו לארץ בפעם הראשונה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי מרוב התרגשות. כמובן שרציתי לקנות כרטיסים ולא היה אכפת לי גם ללכת לבד, אבל הסתבר שההופעה נפלה בדיוק על התאריך של הטיול השנתי של י"א. ההופעה הייתה ב3.12.2008 והטיול היה ב-2-4.12.2008. זה ביאס אותי נורא. טיול שנתי זה משהו שכולם מחכים לו ואני ממש אהבתי את כל הדברים האלה. טיולים מהבצפר היו ממש מגבשים..כולם ישנים ביחד, מטיילים ביחד, אוכלים ביחד..זה כיף! טוב, אבל בכל זאת, סימפל פלאן, אז אמרתי..מה אני אעשה, אני אוותר על טיול שנתי אחד. בשביל להקה מחו"ל שאני הכי אוהבת בעולם ומי יודע אם אי פעם הם יחזרו לארץ שוב, אני מוכנה לעשות את הוויתור הכואב הזה. היה קטע כזה שטיולים שנתיים זה חובה, כי יש תלמידים שהיו מעדיפים פשוט יום חופש..והבצפר לא רצה שייצא מצב כזה. אז לא יכולתי סתם ככה לא להגיע, הייתי חייבת להסביר. ואני, ילדה טובה ירושלים (איכס ירושלים חח) הלכתי ל..מחנכת נראה לי, ואמרתי לה את האמת. הסברתי לה כמה זה חשוב לי ושאני מוכנה לוותר על הטיול בשביל זה. אם זכור לי נכון היא ביררה עם גורמים גבוהים יותר, כי לה אין באמת סמכות למשהו. הייתי בשוק ממה שאמרו לי. אמרו לי שאם אני אבחר לא לצאת לטיול של י"א, אני לא אצא גם לגדנ"ע (הכנה לצבא שממש רציתי!!!! ממש שבוע של טירונות עם חברים במסגרת בצפר) ולא אצא לטיול השנתי של י"ב. זה העונש. עכשיו תבינו, הטיול השנתי של י"ב זה טיול שנתי לאילת שכל אחד מחכה לו מהרגע שנכנסים לתיכון. לא האמנתי שזה קורה לי. למה??? הם יודעים שאני תלמידה טובה. אני אף פעם לא מבריזה, הציונים שלי טובים. לא היו לי בעיות משמעת. מה נסגר איתכם?! תעשו הבחנה בין מי שסתם מנסה להבריז לבין מי שיש לו משמעות מאחורי זה! ניסיתי הכל. התחננתי, הסברתי שוב ושוב, אני זוכרת שאפילו ניסיתי לגרום לזה שיזיזו את התאריכים של הטיול. בדיעבד זה די מצחיק, כי הרי ברור שאין שום סיכוי שיזיזו תאריכים של טיול. הכל נקבע מראש. אבל באותו זמן לא ראיתי בעיניים. לא הייתי מוכנה לוותר על שום אירוע. ולא הצלחתי. אז ויתרתי על ההופעה. אני כותבת את זה ולמרות שעברו כמעט 9 שנים בא לי לבכות. אני זוכרת את התחושות שלי באותו זמן, פשוט רציתי למות. בתור אחת שכל החיים שלה נשענים על מוזיקה, לא מאמינה שוויתרתי על ההופעה. עכשיו, מילא זה. אחרי הכל, הייתי בת 17 והחלטתי החלטה שקולה. 3 טיולים עם חברים כנראה שווים יותר מהופעה. אבל שלושתם הטיולים האלה. מה נהיה מהם? הטיול השנתי של י"א היה זוועה. לדעתי בעיקר בגלל שאני יודעת שאיפשהו שם יש הופעה שאני לא נמצאת בה. לא הפסקתי לבכות בטיול הזה. הייתי עם אוזניות כל הזמן. נגה הביאה גיטרה אז היא ניגנה לי שירים של סימפל פלאן :) ובכללי הטיול היה די גנרי..שום דבר מיוחד. הגדנ"ע הייתה אמורה להיות כמה חודשים אחרי. באמצע השנה הודיעו לנו שהיא מבוטלת. אני חושבת שבהתחלה הסוו את זה תחת "נדחה" אבל זה לא באמת נדחה. 9 שנים אחרי, אני עדיין מחכה לזה. זה בוטל. כל כך כעסתי. אין לי מילים לתאר את זה. רציתי ללכת לאיש-איש מהסגל ולפרק אותם מכות. לא הייתה לי דרך אחרת לבטא את הכעס שלי. נגמר השנה. סימפל פלאן הודיעו שהם מגיעים שוב בקיץ. 8 חודשים אחרי הפעם הקודמת. לא האמנתי שזה קורה. כאילו, לא "אני לא מאמינה יואווו איזה כיף", אלא בקטע שלא האמנתי שזה באמת הגיוני. לא חשבתי שזה יקרה. וזה קרה!!!!! והלכתי להופעה הזאת. והיא הייתה ההופעה הכי טובה שהייתי בה בחיים. והיום הכי מאושר שהיה לי בחיים. אני נזכרת בזה וזה עושה אותי שמחה. הלהקה הזאת ידעה שיש לה למה לחזור לפה. לא רצו להשאיר מעריצה שבורת לב ;) אז זה קרה ב20.8.2008 וככה התחלתי את י"ב עם חיוך על הפנים. סיפרתי את זה למחנכת שלי ולא נראה לי שמישהו בעולם הזה יכול להפגין פחות עניין ממה שהיא הפגינה. תודה נבלה. ואז, ממש בחודש הראשון של י"ב, התקיים הטיול השנתי. הגדול. זה שכולם חיכו לו. אז יצאנו, וכולם חיכו לערב החופשי שכולם מסתובבים באילת חופשי. ובגלל שהיה איזה קטע שמישהו זרק אבן על מישהי וזה פגע לה בראש ולא ידעו מי זה ואף אחד לא רצה להודות, הודיעו לנו שאם עד שעה כלשהי אף אחד לא מודה, לא נוסעים לאילת. נשארים באזור הנגב ואז ביום האחרון ירושלים. ובאמת אף אחד לא הודה ולא נסענו לאילת. כל הבלגאן מהשנה הקודמת צף לי שוב. אז למההההה ויתרתי על ההופעה?!?! למרות שיצאתי לטיול בי"א, קיבלתי את העונש שהבטיחו לי אם לא אצא לטיול. תודה רבה באמת. לא גדנ"ע ולא אילת. כל פעם שמישהו זורק "טיול שנתי" לאוויר, הסיפור הזה צף אצלי. והתחושות אמיתיות כל כך, כאילו זה היה אתמול. אני זוכרת כמה כעסתי וכמה בכיתי, ואם סיפמל לא היו חוזרים לארץ, הייתי אוכלת את הלב עד היום. זאת החוויה הכי נוראית יש לי מתיכון אורט ביאליק. טיולים אמורים להיות כיפיים אבל אצלי זה תמיד ייזכר כטראומה. 133. כשמשהו מטריד אותי, ואני יודעת ישר למי ללכת כדי לקבל עידוד - האמת שכן. זה באמת עושה טוב. אבל אצלי זה אף פעם לא קורה..אני מרגישה שלא מבינים אותי, שאין לי באמת אצל מי לפרוק את הלב. גם כשאני מדברת עם אור או עם אלינור או עם יערה, זה לא הכי זה..לפעמים עוזר ולפעמים לא. ויש הרבה מחשבות שהייתי מעדיפה לשמור לעצמי..אז אני באה לפה. 134. השעות הקטנות של הלילה - הן החברות הכי טובות שלי. אני הכי אוהבת להיות ערה בלילה. גם אם לא ישנתי הרבה בלילה שלפני ועבר עליי יום קשה, אני תמיד מתמלאת מרץ, אנרגיות, עניין..המוזיקה יותר יפה בלילה, האינטרנט יותר מעניין בלילה, המחשבות זורמות יותר טוב בלילה..יש לי את השקט שלי. 135. קוביית שוקולד ליד המיטה בבית מלון - מה? קובייה אחת של שוקולד? רק אחת? זה דווקא הכי מבאס חח. 136. מוזיקה על פסנתר - מממ, תלוי. אם זה this is gospel או london beckones songs או nine in the afternoon אז בסדר ;). 137. להתגעגע, לפעמים - לא מרגישה את זה בדרך כלל. באמת נדיר אצלי. אז זה לא כזה משחק תפקיד בחיים שלי. 138. לקרוא סיפור קצת ולהרגיש שהוא נכתב עליי - לא יודעת.. 139. להיזכר במשפטים שגורמים לבכות מהתרגשות - מה? לא קרה לי עדיין.. 140. כשמישהו רואה שאני צריכה חיבוק והוא בא ומחבק אותי בלי לומר מילה - קרה לי פעם, בצבא. בדיוק הודיעו לי שהחודש האחרון של הקבע מבוטל כי אין תקן ועוד שבוע אני משתחררת. הייתי שבורה, לא רציתי לעזוב. אז אחד הבנים מהגדוד שהיה בבסיס שלנו פשוט חיבק אותי באיזה לילה שהייתי בחמ"ל שלהם. זה היה ממש כיף. הוא בכללי בן אדם מדהים, בר. אני סתומה אז לא שמרתי איתו על קשר. אבל אני בחיים לא אשכח אותו. 141. ירח מלא - פחות מדבר אליי. 142. סדינים לבנים - מתלכלכים מהר. למה זה טוב? 143. לשכב על דשא - ממש לא. תמיד יש לי שתי חרדות: שהמכנסיים שלי ייצבעו בצבע ירוק כי הדשא רטוב, ושיטפסו עליי חרקים. 144. הזמנות בלתי צפויות - חח מה יגידו על הסעיף הזה כל אותם אנשים שמקבלים הזמנות לאירועים וקוראים לזה "קנסות". בכל אופן - תלוי כמובן אם אני רוצה לבוא או לא..אם אני רוצה לבוא אז אני שמחה, ואם לא אז צריך לחפש תירוץ. 145. מרפסות - יש בזה משהו נחמד. האמת שאצלנו בבית בצפון יש מרפסת ולפני כמה זמן ההורים שלי קנו ריהוט ממש יקר למרפסת והם אמרו ש"מעכשיו מתחילים לשבת במרפסת!" למרות שעד עכשיו ישבנו שם פעם בשנה...ובאמת, מאז שהם קנו..הכל אותו דבר XD בקושי יושבים שם. חבל על הכסף..היה עדיף להשאיר את הריהוט שהיה (פשוט וזול) מאשר להשקיע הרבה כסף על ריהוט שמשתמשים בו פעם באף פעם. 146. להיזכר במשהו מצחיק באמצע הלילה ולהתגלגל מצחוק כשאני נזהרת לא להעיר אף אחד - האמת, זה לא קורה לי שאני נזכרת במשהו מצחיק אבל לפעמים יש לי שיחות משעשעות עם אור (בדרך כלל זה בווטסאפ ולא טלפונית כי אני לא רוצה להעיר אף אחד). שנינו טיפוסים של לילה ככה שיש לנו מרץ לחפור בלילות. אז לפעמים יש קטעים מצחיקים שאני צריכה להיזהר כדי לא להעיר אף אחד :). 147. הזדמנויות - אני לפעמים נוהגת להרוס אותן. 148. הפעם הראשונה שאני מספרת למישהו על זה שאני מאוהבת - לא. האמת שזה אחד מהדברים שאני לא נוהגת לשתף. 149. להתעורר בבוקר עם מצב רוח טוב בלי סיבה - נכון. זה באמת נחמד. 150. לקבל SMS מפתיע ממישהו שאני אוהבת - נכון. והיא חוזרת על עצמה מסעיף 123. רק ששם זה בבוקר ופה זה באופן כללי אז זה יותר קביל ;) טוב אז מכל הנגלות, זאת הייתה הכי זורמת עד עכשיו. הסעיפים האלה העלו בי הרבה מחשבות, במיוחד הקטע עם ההופעה. אז מה עכשיו? אני צריכה לחזור ללמוד, ולנקות את החדר. לא בא לי לעשות אף אחד מהדברים האלה. באמא שלי יש לי חיים מזה מוזנחים חחח מה יהיה איתי. Simple Plan - Me Against The World כמה אני אוהבת אותם. אני לא יכולה להסביר את זה.. תמיד תמיד תמיד. לילה טוב :) נופ

נכתב על ידי nofaru , 10/11/2017 22:35