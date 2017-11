מלאו כאן את כתובת האימייל

11/2017

If I could trade mistakes to sheep

היי אז התחלנו שנה ג'. אמרו שהיא השנה הרגועה. צדקו, נראה לי. יש בינתיים קורס אחד קשה, השאר זורמים או סתם משעממים. וזה בדיוק הזמן להתחיל להתלבט מה הלאה. הרי השנה הזאת תיגמר לפני שנשים לב שהיא התחילה.. אז.. תואר שני? כנראה שכן. שלושתנו היינו נעולים על מסלול ספציפי. האמת, זה לא התחיל ככה. שי ואני רצינו אלפא, מסלול מזורז של מנהל עסקים שמסיימים תואר ראשון + תואר שני בארבע שנים (את התואר השני מתחילים בשנה ג' של תואר ראשון, ומסיימים בשנה ד'). שי לא עמד בקריטריונים, אז הוא התחיל לחשוב על מסלולים אחרים. הוא הכיר לי בתחילת שנה ב' את מסלול כלכלה פיננסית - שזה תואר שני גם בכלכלה וגם במנהל עסקים, עם התמחות במימון. נשמע טוב, נשמע קשה, נשמע פותח דלתות. אני עדיין לא סגורה על זה שאני יודעת מה באמת פותח דלתות בחיים ומה לא. בכל מקרה, גם אלינור הצטרפה לשאיפות ושלושתנו היינו די נעולים על המסלול הזה. ובינתיים שניהם לא עומדים בקריטריונים לקבלה, הם צריכים שלפר קורסים של שנה ב'. ואני הגעתי לממוצע רק בגלל טעות בבדיקה של המבחן. איזה גרועים אנחנו. לפחות לי היה מזל. אני כנראה אוכל את הלב כל החיים על תחושת ה"בחסד ולא בזכות". אז..הם ראו שזה די גדול עליהם לשפר קורסים. לא כי הם לא מספיק חכמים. הם כן, ואם הם ישקיעו מספיק הם יצליחו בגדול. אבל בחייאת, שנה ג', למי יש כוח להשקיע? אנחנו עם הלשון בחוץ. די. אנחנו עובדים, יש לנו חיים (הם נשואים, אני סתם מחפשת את עצמי). נמאס כבר לשבת ולחרוש מהבוקר עד הלילה. אז הם שוב מחשבים מסלול מחדש. שי אמר שהוא היה במפגש הסברה לתואר שני (לא הסתדר לי להגיע, אחרת הייתי הולכת גם) וזה "הוריד לא את החשק". כן, לא כל כך אמין, אבל בסדר חח. אם זה מטפח לך את האגו להגיד שאתה משנה מסלול כי "לא בא לך" ולא כי לא הצלחת להתקבל, אז סבבה, אני זורמת עם זה. בכל מקרה, הוא לא דיבר על אלטרנטיבה. אולי הוא לא ימשיך? מי יודע. הוא גם לא כל כך משתף אז אני אאלץ להסתפק בספקולציות שלי. אלינור אמרה שהיא מתחילה לחשוב על סטטיסטיקה לתואר שני. שזה אחלה רעיון. אם היא באמת תינעל עליו ותברר על זה לעומק זה יכול להיות נחמד. דורש השקעה אבל משתלם בסוף. לפחות היא אומרת שהיא חושבת על שינוי מסלול כי אולי ההשקעה של לחזור על קורסים לא שווה את הסבל בשביל תואר שני ספציפי ושיש עוד תארים שווים, ולא מתרצת את זה ב"לא בא לי". ואני..מה איתי? אז אני עומדת בתנאים. בסדר. אבל בתכ-תכלס..אני לא באמת יודעת לאן החיים ייקחו אותי. אני רק יודעת שאני רוצה לחזור לצפון ואני צריכה כמה יתרונות בכיס על פני שאר הצפוניים. אז יהיה לי תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית, ויהיו לי, אם באמת אשרוד, 3.5 שנים ניסיון בבנק ישראל. אבל צריך גם תואר שני. כלכלה פיננסית יעזור לי? לא יודעת, תלוי לאן אנסה להתקבל. אני רוצה לעבוד עם לקוחות. לא רוצה לשבת כל היום מול מחשב. לא אכפת לי מעבודה שחורה..אני פשוט שונאת מונוטוניות. זה נותן לי לגיטימציה להתעייף מהר ואני גם ככה לא ישנה הרבה בלילה. כשיש אקשן אני מרוכזת במשהו אחר אבל כשיש רק אור מסך אני נרדמת. איזה תואר שני לומדים בשביל לעבוד עם לקוחות? אלוהים יודע. אולי המקום שלי באיזה בנק..אבל איזה יתרון צריך להיות לי כדי להתקבל לתפקיד טוב? כנראה שזאת המשימה הכי חשובה שלי השנה. לברר את זה. שלא אעשה תואר שני מיותר. אני צריכה לחשוב על המסלול שלי. אז לפני שאני בוכה על זה שהייתי רוצה להחליף את הטעויות שלי בכבשים, כדאי שאנסה להימנע מהן. FOB לא מפרסמים עוד הופעות וזה מתחיל לעלות לי על העצבים. את החולצות והספינרים שלכם אתם יכולים לפרסם יופי, נכון?! כל הפיד שלי מוצף בפרסומות הממומנות שלכם, אבל סורי, לא תצליחו לשכנע אותי. אני לא באתי לכאן בשביל השטויות האלה, אני באתי לכאן בשביל מוזיקה. לא קונה מכם אף פריט אידיוטי עד שאני לא אראה אתכם בלייב. FOB לא מפרסמים עוד הופעות וזה מתחיל לעלות לי על העצבים. את החולצות והספינרים שלכם אתם יכולים לפרסם יופי, נכון?! כל הפיד שלי מוצף בפרסומות הממומנות שלכם, אבל סורי, לא תצליחו לשכנע אותי. אני לא באתי לכאן בשביל השטויות האלה, אני באתי לכאן בשביל מוזיקה. לא קונה מכם אף פריט אידיוטי עד שאני לא אראה אתכם בלייב. היום כשחזרתי מהעבודה שמעתי מוזיקה בכפר הסטודנטים ונזכרתי שיש מסיבת צבע. כל פעם שיש פה איזה מסיבה זה קצת צובט לי בלב. מילא זה שאני לא בנאדם חברותי, אבל נפלתי על חבורה לא זורמת. אין מישהו שיגרור אותי ואין לי את מי לגרור גם אם הייתי רוצה. לפעמים אני תוהה מה היה קורה אם הכל היה אחרת. "את יכולה לגרום לזה להיות אחרת" לא. זה לא באמת נכון, זה לא באמת פשוט, הרבה יותר קל לכתוב את זה מאשר לבצע. אי אפשר בשנה ג' שאת כבר בת 25 למצוא חברים ולהתחיל לצאת איתם למסיבות. מתי אני אמצא כבר מישהו שאוהב את אותה מוזיקה כמוני?? אין כאלה!!! כל פעם שאני נוסעת לצפון/ירושלים אני שמה כל הדרך מוזיקה מהדיסקים של P!ATD/FOB ואף אחד לא מגיב בהתלהבות!! מה יהיה?!?!?! רק שתדעו שיש לי שותפה אחת ממש מעפנה. ידעתי מראש שאני עוברת לגור איתה כי אמרו לי על הדירה הזאת שהיא ממש נקיה (ותמיד יש הסתייגויות כמובן, אבל באמת משתדלים לשמור פה על ניקיון). אבל השותפה הזאת פשוט על הפנים. היא קרה בקטע לא סביר. לא ראיתי ממנה אפילו חצי חיוך. גם ככה אני מחשיבה את הדירה הזאת בתור "דירה" ולא באמת "בית" (כאלו מבחינת הרגשה) אז פחות אכפת לי. אבל איףף איזו מרה. לא כיף. רק שתדעו שיש לי שותפה אחת ממש מעפנה. ידעתי מראש שאני עוברת לגור איתה כי אמרו לי על הדירה הזאת שהיא ממש נקיה (ותמיד יש הסתייגויות כמובן, אבל באמת משתדלים לשמור פה על ניקיון). אבל השותפה הזאת פשוט על הפנים. היא קרה בקטע לא סביר. לא ראיתי ממנה אפילו חצי חיוך. גם ככה אני מחשיבה את הדירה הזאת בתור "דירה" ולא באמת "בית" (כאלו מבחינת הרגשה) אז פחות אכפת לי. אבל איףף איזו מרה. לא כיף. מה יהיה עם החיים האלה. כל כך חסרי משמעות. שוב, לא בקטע אובדני, אבל..מה הטעם? ברצינות. הם סתם חולפים..אז מה אם אני לא נהנית? זה בכלל לא נראה לי בזבוז. זה שנהנה בסופו של דבר יגמור כמוני. בסוף אתה נהיה מצבה ולא משנה מה עשית במשך 100 שנה. לא מצליחה להבין. יש כאלה שלא מאמינים באלוהים ולא מרגישים קרובים לעולם קיום המצוות כי זו אמונה עיוורת (ואני מסכימה איתם). אבל מה עם החיים? הם לא אמונה עיוורת? למה אנחנו עושים את מה שאbחנו עושים? תשובה נפוצה: "כדי שתהיה המשכיות. המשך לאנושות". לא מצליחה להבין את הטעם בזה. מה אכפת לי אם האנושות תמשיך או לא, אם אני כבר לא אהיה פה. כאילו, למה שזה יהיה מעניין אותי באיזושהי צורה. גם ככה מדענים אומרים שהשמש תתפוצץ או ווטאבר, וכולם ייכחדו. נו ואז מה? וואי אני חייבת להיות כשמגיע סוף העולם, זה יהיה אחד המצחיקים. אנשים יאבדו את זה לגמרי. מה אני אגיד לכם. Panic! At The Disco - Trade Mistakes Brendon I'll count you away before I sleep. I'm sure you'll be great as a sheep. לילה טוב חמודים :) נופ

