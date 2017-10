מלאו כאן את כתובת האימייל

10/2017

I don't care what you think as long as it's about me

זה ממש לא נכון. לגבי לפחות. אני שונאת שחושבים עליי דברים רעים. שונאת שחושבים שאני האשמה, שונאת שחושבים שאני לא עושה עבודה טובה, שונאת ששונאים אותי. בתכלס, כל אלה שאומרים "לא מעניין אותי מה חושבים עליי"..לא מבינה אותם. אותי זה מאוד מעניין. זה אוכל אותי לפעמים. אני חייבת לדעת מה חושבת עליי, ורצוי רק דברים טובים. אחרת בא לי למות. נראה לי שהם משקרים. איך לבן אדם יכול להיות כל כך לא אכפת? הגעתי למסקנה, אני שונאת מחקר. הכוונה, אין לי בעיה עם מחקר שעושים בו סקרים ואוספים נותנים ומנתחים אותם ומגיעים לתוצאות ומסקנות. אני סבבה עם זה. מחקר שיש בו שאלה שיש לה תשובה. אבל - דברים מופשטים כאלה, שלא ברור מה רוצים, ולא ברור איפה התשובה? שונאת. שונאת לקרוא 35765432345678876543 עמודים, ורוב הסיכויים שהם לא בשפה שלי, ולא תמיד להגיע למסקנה (ספק כי היא לא באמת נמצאת, ספק כי נרדמתי אחרי חצי עמוד חח). כזאת אני, אוהבת להתעסק עם דברים ממשיים. נראה לי שזה קשור לזה שאני כל כך אוהבת עבודות "שחורות" כמו מלצרות, או מה שאני עושה עכשיו במרפאה, מזכירה. אני באמת מרגישה שאני עושה משהו. מניעה איזשהו תהליך, רואים בפועל תוצאה. אבל דבר נגרר ומייגע כמו מחקר מופשט? עזבו אותי. די. יש לי שניים כאלה בעבודה ובא לי למות כל רגע שאני שם. היום הייתי שם איזה 8 שעות והצלחתי להוציא איזו מסקנה פצפונת שבכלל לא מספיקה. ובכלל לא נגעתי במחקר השני. שמישהו יגאל אותי מהייסורים האלה. מקווה שיגיעו דברים יותר מעניינים בקרוב. (בתכלס, יש עוד אחד נורמלי ומעניין, אבל כבר עשיתי בו מלא ואני מחכה להמשך הוראות חח..ככה זה כשמעניין ויש עם מה לעבוד, מתקדמים מהר). טוב אז יש איזה רופא ששמתי עליו עין :) גיליתי שהוא בן 28, שזה ממש לא רחוק ממני! אולי הוא סתם אומר? הוא יודע שאני בת 25..מעניין. חייבת לגלות איכשהו חח אם אצליח לשים יד על מספר תעודת הזהות שלו..אז כמעט בטוח שיהיה לי איך לגלות, אבל לא בטוח שאצליח להשיג את המספר. תלוי אם יש את המספר על תג השם שלו..התגים החדשים התחילו לצאת בלי מספרי זהות אבל הוא עובד בביקורופא כבר כמה חודשים אז יש מצב ששלו עדיין עם תעודת זהות.. יש לי משמרת איתו יום חמישי, אנסה לראות. ומה הבאסה, יש מצב שזאת פעם אחרונה שאני רואה אותו...כי הוא קצת רב עם מנהל המרפאה ומשיחה שהייתה לי עם הרופא (שעה וחצי בווטסאפ! שעה די מאוחרת, היה מעניין חח) כנראה שהוא לא ימשיך במרפאה שלנו..הוא אמר שנישאר בקשר..לא יודעת אם זה יקרה, תלוי בו. נראה איך העניינים יזרמו ביום חמישי.. עוד שבועיים (אפילו טיפונת פחות) מתחילים ללמוד. אשכרה שנה ג'! אני לא יודעת מה התחושות שלי לגבי זה... מצב אחת המבחן האחרון שלי היה ממש לא מזמן..מצב שני יש בי איזו מוטיבציה לא ברורה. ממש בא לי להצליח בשנה הזאת. דבר ראשון, אני חוזרת על קורסים כדי לשפר ציון, זה כבר צעד משמעותי בדרך לתיקון של שנה ב' הביזיונית. דבר שני, השנה הזאת אמורה להיות פחות קשה מהקודמות..אז מקווה שיהיה בסדר. אם המוטיבציה תישאר אני יכולה לתקן. זה גם ישפר כמה קורסים שקיבלתי בהם ציון מחפיר, גם יעלה לי את הממוצע, ואולי אפילו אוכל לסיים כמצטיינת? רק אולי.. לא אתאכזב אם לא, אבל זו בהחלט שאיפה. באופן כללי, יש לי מלא שאיפות לשנה החדשה. -להצליח בלימודים (והפעם באמת, די עם הביזיוניות) -לרדת במשקל (והפעם באמת! די עם הביזיוניות!!!) -ללמוד ערבית (חייבת!!!!) -ללמוד גיטרה (סתם עוד קטע של הזמן האחרון כי ישבתי עם אח שלי בחדר והוא לימד אותי קצת..לא חושבת שזה יקרה חח) -לטוס לחו"ל לראות את fall out boy ואם יזדמן לי אז עוד להקות שאני אוהבת. חוץ מהקטע עם הגיטרה, שזה באמת נחמד אבל לא חושבת שיקרה, יש בי מוטיבציה אדירה להצליח את כל השאר. עם הערבית והירידה במשקל קשה לי להתחיל..חייבת דחיפה ממישהו. לא יודעת איך עושים את זה. ממשיכה עם דברים שעושים לה טוב.. 91.חיבוקים - תלוי עם מי. בדרך כלל לא נופלת מזה.. 92.לקלף תפוז - מה. 93.להתעורר בבוקר כשאין אף אחד בבית - לא אמרו כבר שכל משפט שיש בו "להתעורר בבוקר" הוא לא טוב?! חח ועכשיו ברצינות, הכי כיף שאין אף אחד בבית! אין חפירות על הבוקר. אפשר להתאפס על עצמך בשקט. 94.לעשות פיפי אחרי שהתאפקתי הרבה זמן - נכון. 95.כשמישהו שאני אוהבת אומר את השם שלי - נכון. 96.שינויים - לא! שונאת. ממש שונאת. זה מוציא אותי מהמקום הבטוח שלי. 97.כשמישהו מצייר לי לב על היד - כן אבל..מה? 98.להפריח בועות סבון - תכלס כן. זה משמח כזה D: 99.לדלג ברחבי הבית - פחות. יש לי ציצים גדולים. אני מרגישה אותם בכל דילוג ודילוג חחחחחח 100.לצחוק מתוך בכי - נגון. 101.תיאטרון - הייתי כמה פעמים. זה די משעמם. פעם באף פעם נופלים על איזו הצגה טובה אבל בכללי..אחלה מקום למי שרוצה לנמנמם! (סתם, לא באמת, זה לא מכבד, פשוט אל תלכו אם אתם לא מחובבי הז'אנר). 102.שוקולד מריר - יותר בכיוון של צנצנת נוטלה ;) אוי אני מזעזעת. חחחחחחחחח 103.כשמישהו מנופף לי בשמחה ישר כשאני נכנסת לכיתה - אכן. תשומת לב זה תמיד כיף. 104.ללכת לבית ספר עם מכנסי פיג'מה - מעדיפה שלא. 105. לעשות שטויות לפעמים - נכון. 106.ריח של עוגה בתנור - לגמרי D: 107.להרגיש בנוח עם מישהו שהכרתי לפני חמש דקות - האמת, יש לי קטע מוזר (או לא מוזר..לא יודעת). אני מרגישה יותר בנוח לשתף אנשים שאני לא מכירה מאשר אנשים שאני מכירה. נראה לי שזה נובע מזה שאני צריכה להוכיח את עצמי לאנשים שאני מכירה, או אולי בגלל שאני יודעת איך הם יגיבו ולכן אני יודעת מה לא כדאי לי להגיד. לעומת זאת, מישהו שאני לא מכירה - אני שופכת חופשי, מקסימום ייבהל ממני ויברח. אז בדרך כלל אני כן מרגישה די בנוח. 108.לשבת נגד כיוון הנסיעה באוטובוס - מי שכתבה את זה פשוט הזויה. קודם כל, לשבת באוטובוס זה כבר לא טוב, לא משנה באיזה כיוון. דבר שני, נגד כיוון הנסיעה??? הכי עושה בחילה ever!!!!!!!! מה נסגר איתה. 109.כשמישהו שאני אוהבת אומר לי שלא במסדרון - נו נגיד. זה כאילו לא היה לה מה לכתוב אז היא חזרה על 103 במילים שונות חח. 110.לקרוא אסמסים ישנים - כןןןן לגמרי! הודעות, בלוגים, כל מיני דברים שכתבתי...אני מתה על זה! ומה שיפה בכל העניין הזה, שאני אף פעם לא מתחרטת על מה שכתבתי! תמיד אני שמחה לראות את הצורה שבה בחרתי להביע את עצמי D: 111.עפיפונים - תכלס, יש בזה משהו. כשהייתי בכיתה ב' (נראה לי ב'..אולי א') הכנו בבית ספר עפיפונים בעצמנו והעפנו אותם, זה היה ממש כיף! זה צבעוני כזה ומגניב, אני חושבת שמאז יצא לי להעיף אותו עוד איזו פעם אחת, ומעבר לזה בחיים לא נגעתי בעפיפון חח 112.ללכת לישון בלי לכוון שעון מעורר - הכי מדהים בעולם! לא זוכרת מתי עשיתי את זה פעם אחרונה. 113.תמימות - לא יודעת.. פחות. 114.לצחוק בגלל צחוק של מישהו אחר - אממ כן. 115.חנוכה - או, פתחנו פה תיבת פנדורה. באופן כללי, אני ממש אוהבת חגים. הכל צבעוני וכיף כזה. אבל המשפחה שלי ממש לא זורמים על זה. נגיד, בדיוק עכשיו סוכות. אז ספציפית השנה ההורים שלי בחו"ל ואח שלי סגר חג ושבת, אז קבעתי מלא עבודה ואני בכלל לא מרגישה את החג. אבל מאז שאני קטנה, אני תמיד רוצה לבנות סוכה ולהשקיע בה וכל המשפחה לשי עושה פרצוף. מעפנים! כנ"ל להדליק נרות בחנוכה. בפורים, היו לי תחפושות ממש מעפנות. גם בגלל שאני לא יצירתית וגם בגלל שנראה לי שאמא שלנו התקמצנה עלינו. אז הכל מכיתה ד' היו לי תחפושות ממש מכוערות. כשמתחפשים צריך להשקיע או יצירתיות או כסף, לפחות אחד מהם או שניהם ביחד. אי אפשר אף אחד מהם חח זה פשוט לא עובד. קיצור אם תהיה לי משפחה בעתיד, אני אשקיע בחגים קצת יותר. 116.לספור את הימים עד שאני אקבל מבחן שהלך לי בו מעולה - מה טוב בזה?! זה הכי מורט עצבים שיש. זה מפחיד כי אני תמיד אוכלת סרטים על זה שאני רק חיה בסרט שהלך לי טוב, ובעצם אני הולכת לקבל ציון ממש נמוך. 117.לעטוף מתנת יום הולדת של מישהו שאני אוהבת - נגיד. 118.לקבל מתנת יום הולדת באיחור - לא יודעת, לא קריטי לי מתי. 119.להיכנס למיטה בסוף היום - priceless. 120.צירופי מקרים - וואי זה לפעמים מוציא אותי מדעתי. לא בקטע רע אלא בקטע של freaks me out..blows my mind...יש דברים שהם פשוט מדהימים ואי אפשר להסביר אותם, שאתה לפעמים חושב שאולי בעצם כן יש אלוהים...או משהו שם למעלה. בואו נמשיך לדבר על הרופא. סתם כי בא לי להמשיך לכתוב. אז, הוא לא יהודי. אמא שלי לא אוהבת את הקטע הזה שאני רואה פוטנציאל באנשים לא יהודים. המחשבה שאני אתחתן עם מישהו לא יהודי מחרפנת אותה XD אמא שלי ממש לחוצה שאני אתחתן. ואני אפילו לא קרובה לזה. בחיים לא הייתי במערכת יחסית של יותר מחודש. אני לא רואה את עצמי מגדלת ילדים, טח לא בשלב הזה בחיים, אני לא רואה את עצמי רוכשת לעצמי בית (גם אם מדובר במשכנתא/שכירות), מעונות זה הגג שאני מוכנה לשאת על עצמי מבחינה מנטלית. ומעבר לזה, באמת קשה לי לראות את עצמי במערכת יחסית רצינית. (טוב אנחנו לא באמת מדברים פה ספציפית על הרופא אבל זה נגרר חח מה אני אעשה) אני צריכה את השקט שלי, את החופש שלי..אני בן אדם של לבד. קשה לי פתח שיחות, קשה לי להתעניין באחרים...לא רואה את זה קורה. כשהיו לי בני זוג לא יכלתי את כל השיחות/הודעות האלה של "אז מה את עושה?"/"איך היה היום שלך?"/"אני מתגעגע"....נוו באמת!! קשה לי מאוד עם קיטשיות, קשה לי מאוד עם שיחות לא ענייניות...וזה חלק מהזוגיות, נכון? הרי, אוי ואבוי אם לא נדבר יום או יומיים. אז זהו, שאני ממש לא רואה את עצמי מתחברת לדבר כזה, לא עכשיו ולא אי פעם. ועוד משהו, אני ממש לא שלמה עם הגוף שלי. אז איך אני אחשוף אותו בפני מישהו אחר? לא יודעת..קשה לי עם זה. אבל תכלס, אני לא כמו כל הרווקים האחרים. הרבה אחרים, ממה שאני רואה, מחפשים ולא מוצאים, ואז הם נואשים ומסכנים כאלה. אני ממש לא כזאת. אני לא רואה את עצמי כמסכנה וממש לא רודפת אחרי זה כל היום. אם יבוא, יבוא..לא יבוא, אז לא יבוא. לא קרה כלום. אף אחד לא רודף אחריי. סתם. אמא רודפת XD בגילי היא כבר הייתה בהיריון איתי. אבל אני ממש לא קרובה לשם. לא מבחינת הזוגיות, ולא מבחינת לרצות לגדל ילדים. לגמרי לא שם, ולא מתייסרת על זה. מידי פעם אני באה לה עם שאלות כזה "אמא, מה את מעדיפה, שאני אשאר רווקה לתמיד או שאני אתחתן עם מוסלמי?" והיא לא יודעת מה לענות XDDD היא תצטרך להתגבר על זה, אין מה לעשות. יאמר לזכותי שגם אח שלי בכלל לא בכיון חח אז מה אם הוא קטן ממני ב-3 שנים..אף פעם לא הייתה לא חברה (עד כמה שאני יודעת), אז מאמינה שבקרוב היא תתחיל להציק גם לו D; טוב, בסדר, אין לי על מה לדבר. אני פשוט אלך. אני בטוחה שכשיתחילו הלימודים ולא יהיה זמן פנוי, פתאום יהיה לי הרבה על מה לכתוב..ככה זה..מרפי לא נח. יאללה חמודים. Fall Out Boy - American Beauty/Americsn Psycho חורשת עליו בזמן האחרונה, כזה מגניב! לילה קסום נופ

נכתב על ידי nofaru , 9/10/2017 21:17